Ciclone Boris e allerta meteo per l'alluvione, le regioni a rischio: quando torna il caldo, le previsioni

Le previsioni meteo della fine della terza settimana di settembre vedono l’Italia finalmente meno flagellata dal maltempo dopo la furia del ciclone Boris. L’allerta rossa resisterà in Emilia-Romagna, teatro dell’ennesima alluvione, ancora per qualche ora. Nella giornata di sabato 21 settembre però la stabilità dovrebbe essere una costante su tutto il Paese. Tornerà il caldo? Non proprio: già da domenica 22, infatti, è previsto un peggioramento.

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per la giornata di venerdì 20 settembre.

Per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese

Poi per rischio idrogeolico nelle seguenti zone:

Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Allerta meteo arancione in due regioni

Allerta meteo arancione diramata in due Regioni, Emilia-Romagna e Puglia.

Rischio idraulico

Emilia-Romagna: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Rischio temporali

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Rischio idrogeologico

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Allerta meteo gialla in 6 regioni

Rischio idraulico

Lombardia: Bassa pianura orientale

Lombardia: Bassa pianura orientale

Marche: Marc-2, Marc-4

Rischio temporali

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Litoranea

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana

Maltempo per il ciclone Boris: quando torna il caldo?

In Italia, i nubifragi hanno colpito soprattutto Emilia-Romagna e Marche, anche se il maltempo causato dal ciclone Boris ha interessato anche altre zone, con un netto calo delle temperature.

Nel weekend, però, l’anticiclone in fase di rinforzo garantirà maggiore stabilità e un rialzo delle temperature.

Il caldo però non resisterà: da domenica 22 settembre, infatti, è atteso un peggioramento.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo nel weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 20 settembre

Nord : variabilità tra sole e nubi sparse, locali piovaschi sui rilievi al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi;

: variabilità tra sole e nubi sparse, locali piovaschi sui rilievi al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi; Centro : tempo ancora instabile su Appennino e Adriatiche con precipitazioni sparse ma in attenuazione entro sera, meglio altrove con ampie zone di sereno. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26 gradi;

: tempo ancora instabile su Appennino e Adriatiche con precipitazioni sparse ma in attenuazione entro sera, meglio altrove con ampie zone di sereno. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26 gradi; Sud: generale variabilità con maggiori addensamenti sul versante ionico e su Appennino, associati a qualche piovasco. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

Sabato 21 settembre

Nord : aumento della pressione atmosferica con tempo più stabile e soleggiato, addensamenti nuvolosi sulle Alpi ma asciutto. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26 gradi;

: aumento della pressione atmosferica con tempo più stabile e soleggiato, addensamenti nuvolosi sulle Alpi ma asciutto. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26 gradi; Centro : nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al pomeriggio, con occasionali piovaschi non esclusi. Temperature stabili, massime tra 21 e 26 gradi;

: nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al pomeriggio, con occasionali piovaschi non esclusi. Temperature stabili, massime tra 21 e 26 gradi; Sud: generale miglioramento con ampi spazi soleggiati, durante il pomeriggio qualche breve piovasco in montagna. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 22 settembre

Nord : nubi sparse e ampie zone di sereno, con addensamenti maggiori sulle Alpi. Entro sera peggiora al Nord Ovest con precipitazioni. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi;

: nubi sparse e ampie zone di sereno, con addensamenti maggiori sulle Alpi. Entro sera peggiora al Nord Ovest con precipitazioni. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi; Centro : in prevalenza soleggiato, eccetto per della variabilità pomeridiana sull’Appennino con qualche breve fenomeno. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi;

: in prevalenza soleggiato, eccetto per della variabilità pomeridiana sull’Appennino con qualche breve fenomeno. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi; Sud: tra sole e annuvolamenti con qualche fenomeno sull’Appennino, precipitazioni su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi.