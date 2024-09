Alluvione in Emilia-Romagna, due dispersi a Bagnacavallo vicino Ravenna: erano sul tetto di una casa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha lasciato dietro di sé danni devastanti. La situazione a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è diventata drammatica. Il fiume Lamone ha rotto gli argini nella frazione di Traversara, sommergendo gran parte del comune e causando l’evacuazione di migliaia di persone. Due persone risultano disperse: erano fuggite sul tetto di una casa per cercare riparo dall’acqua, ma la struttura è crollata, e le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle ricerche.

Alluvione in Emilia-Romagna: la situazione

Un terzo del territorio comunale di Bagnacavallo è ancora sommerso, ma fortunatamente si tratta principalmente di aree di campagna.

Tuttavia, nella frazione di Traversara, la situazione rimane particolarmente delicata: l’acqua continua a fuoriuscire dall’argine rotto, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

Fonte foto: ANSA

La drammatica situazione di Traversara

Gli elicotteri dei vigili del fuoco, dell’esercito e dell’aeronautica stanno lavorando senza sosta per recuperare le persone ancora intrappolate. Molti abitanti si sono rifugiati sui tetti delle loro abitazioni, ma l’acqua ha reso il salvataggio complicato, e le strade sono impraticabili.

Sfollati e nuovi timori

Le operazioni di recupero stanno avvenendo principalmente dall’aria, con squadre che sorvolano la zona alla ricerca dei dispersi e delle persone che necessitano assistenza. La rottura dell’argine del Lamone ha creato un allagamento su vasta scala, con alcune case travolte dalla furia dell’acqua.

Le autorità stanno monitorando la situazione, temendo un effetto domino che potrebbe portare ad altre rotture degli argini e ulteriori allagamenti.

In molte aree sono già stati predisposti centri di accoglienza per le persone sfollate, che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in fretta.

Due dispersi a Bagnacavallo

Il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, ha confermato durante una conferenza stampa che sono in corso le ricerche per i due dispersi di Bagnacavallo, sottolineando la gravità della situazione.

Anche il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha assicurato che tutte le forze disponibili sono impegnate per salvare quante più vite possibili.

La situazione a Bagnacavallo è emblematica della devastazione che sta attraversando l’Emilia-Romagna, già duramente colpita dal maltempo dello scorso maggio.