Principio di incendio su un treno vicino Mantova, 9 passeggeri intossicati: il video del fumo dal convoglio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura a bordo. Giovedì 19 settembre sul treno regionale che stava viaggiando sulla linea Sermide-Ferrara, all’altezza di Mantova, si è verificato un principio di incendio. Il fumo ha intossicato i passeggeri, 9 sono finiti in ospedale. Sul convoglio c’erano 45 studenti minorenni e tre ferrovieri, immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Principio di incendio sul treno regionale vicino Mantova

Il treno era partito in mattinata da Sermide e Felonica quando, vicino Mantova, si è verificato un principio diincendio.

A bordo c’erano 45 passeggeri, tutti studenti minorenni, e 3 ferrovieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui si trova il comune Sermide e Felonica, a metà strada tra Mantova e Rovigo

Passeggeri intossicati, 9 in ospedale

Stando a quanto riferito dal 118, 9 delle persone che viaggiavano sul convoglio sono finite in ospedale: 7 intossicate dal fumo, altre 2 – oltre a sintomi di inalazione – hanno rimediato lievi traumi alle gambe per via della fuga precipitosa dal treno.

Il mezzo, dopo l’allarme, si è fermato dando modo al personale ferroviario di avviare le procedure di sicurezza per l’evacuazione, nella provincia di Mantova.

L’intervento dei vigili del fuoco

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Castelmassa, arrivati da Rovigo.

Sono stati loro, arrivati sul posto per primi, a spegnere il principio d’incendio divampato in un vano tecnico sotto al treno, che ha causato il fumo dentro al vagone.

I vigili del fuoco di Suzzara – competenti per territorio – hanno invece ultimato l’intervento e la messa in sicurezza del treno.

L’arrivo dei soccorsi

I passeggeri, una volta scesi, sono stati visitati dal personale sanitario delle ambulanze del 118 e portati successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.