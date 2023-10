Simba La Rue condannato per la faida tra trapper a Milano: 4 anni al 21enne italo-tunisino, altri 5 condannati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il rapper italo-tunisino Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, è stato condannato a quattro anni di carcere in merito alla cosiddetta faida tra trapper. Il 21enne, andato a processo con rito abbreviato, è stato condannato insieme ad altri cinque giovani, alcuni membri della sua crew.

Condanna per Simba La Rue e altri 5

Mohamed Lamine Saida è stato condannato a quattro anni di carcere dal gup di Milano, Rossana Mongiardo, a seguito delle indagini condotte da polizia e carabinieri sulla cosiddetta faida tra trapper. Il 21enne, secondo quanto riferito, deve rispondere delle accuse, a vario titolo, di lesioni e rapina, per un’aggressione in via Settala commessa dal gruppo “per sfregio e punizione”, per “mortificare” la vittima, un giovane che faceva parte anche lui di un gruppo rivale.

Il magistrato ha condannato anche altri 5 imputati, tra i membri della crew di La Rue, a pene fino a 3 anni e 8 mesi e un altro imputato ha patteggiato 3 anni e 4 mesi.

Cos’è la faida tra trapper

Il processo con rito abbreviato che ha portato alla condanna di Simba La Rue ha avuto per materia la faida tra trapper avvenuta nel 2022. Si tratta di diversi episodi di violenza tra due gruppi di trapper tra loro nemici che da marzo a luglio 2022 si sono scontrati più volte.

Il primo momento di tensione aveva visto il trapper e i suoi sodali aggredire due componenti della crew rivale a calci e pugni in zona Porta Venezia a Milano, poi la replica a giugno con l’aggressione e addirittura il sequestro di Baby Touché.

Qualche settimana dopo, da carnefice Simba La Rue è rimasto vittima di aggressione, accoltellato dalla crew di Baby Touché per vendetta. E in quel caso il 21enne avrebbe anche rischiato di morire.

Fonte foto: ANSA

A fine luglio Simba con altri ragazzi del suo gruppo viene arrestato, su ordine del gip Guido Salvini

La Rue a processo per una sparatoria

I guai per Mohamed Lamine Saida non sarebbero però finiti qua. Infatti il 21enne è a processo anche davanti alla settima penale con Baby Gang e altri giovani per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, sempre a Milano.

In quell’occasione rimasero feriti due senegalesi. Per La Rue sono stati chiesti 5 anni e 8 mesi e per Baby Gang 4 anni e 8 mesi. La sentenza è attesa per il 15 novembre.