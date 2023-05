Arrestato il giudice Pietro Errede a Lecce: coinvolti anche avvocato e 3 commercialisti, quali sono le accuse

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Cinque misure cautelari sono state eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, su delega della Procura della Repubblica di Potenza nell’ambito di alcune indagini che hanno portato all’arresto, tra gli altri, di Pietro Errede, magistrato di Monopoli ed ex giudice del Tribunale fallimentare della città salentina.

A Errede, che nel 2006 fu il pm che si occupo del caso scommesse in cui venne coinvolto anche Buffon, è stato notificato il provvedimento con pesanti accuse.

Arrestato il magistrato Errede

Secondo quanto si apprende, Errede è coinvolto in un’inchiesta per reati contro la pubblica amministrazione in relazione a fatti accaduti quando era in servizio a Lecce.

Il giudice è accusato a vario titolo di concussione, corruzione in atti giudiziari, turbata libertà degli incanti ed estorsione.

Il magistrato qualche mese fa aveva subito una perquisizione e aveva chiesto il trasferimento ad un altro tribunale, da lì la richiesta della Procura dell’arresto.

Attualmente in servizio a Bologna, nei confronti di Errede era stato aperto un procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura, che era stato poi archiviato in seguito alla richiesta di trasferimento ad altro tribunale.

Fonte foto: ANSA

L’inchiesta

La Procura lavora ormai da un anno sulle accuse a Errede e ad altri quattro finiti in manette nella giornata di lunedì 29 maggio 2023. Partita da un esposto anonimo riguardo a un giro di nomine e incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce, l’inchiesta ha permesso di restringere il campo.

Secondo l’accusa, il giudice avrebbe assegnato incarichi piuttosto remunerativi ai professionisti nel contesto delle procedure giudiziarie quali curatele, amministrazioni giudiziarie, procedure esecutive immobiliari, liquidazioni in cambio di regali e altre utilità.

Gli altri arrestati

Oltre a Pietro Errede sono finiti in manette altre quattro persone, tra avvocati e commercialisti.

Stando a quanto riferito da La Repubblica si tratta di Alberto Russi, che del giudice è anche il compagno e i commercialisti Emanuele Liaci, Marcello Paglialunga e Massimo Bellantone, con i primi due già indagati nella prima parte dell’inchiesta).

Come per il magistrato, anche a loro vengono contestati a vario titolo i reati di tentata concussione, tentata estorsione, estorsione consumata e più ipotesi di corruzione in atti giudiziari.

Altre cinque persone risultano indagate e per i quali sono stati adottati anche provvedimenti di sequestro.