Arrestata la mamma del bambino di 2 anni morto a Livorno dopo caduta dallo scivolo: "Non è stato un incidente"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una tragica ipotesi si sta facendo largo a Livorno in seguito alla morte di un bambino di due anni e mezzo avvenuta la notte tra il 16 e il 17 agosto. La madre del bambino, originaria dell’America Centrale, è stata arrestata il 1 settembre con l’accusa di omicidio premeditato. Le indagini della squadra mobile livornese hanno rivelato una realtà completamente diversa rispetto alla versione fornita dalla donna, secondo la quale il piccolo sarebbe stato male la notte seguente una serie di cadute al parco. Si sospetta ora un possibile gesto volontario messo in piedi dalla madre, considerando in particolare il contesto familiare in cui tutto è avvenuto.

La versione della donna

La madre aveva dichiarato che il bambino si era sentito male dopo aver subito due cadute da uno scivolo in un parco giochi, ma gli esami medico-legali hanno smentito questa storia.

Le lesioni gravi riscontrate, in particolare, rendevano impossibile immaginare che il bambino potesse muoversi autonomamente.

Fonte foto: Tuttocittà Secondo la ricostruzione, la madre sarebbe entrata in un condominio in zona Borgo Cappuccini a Livorno per poi uscire 11 ore dopo

La ricostruzione

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti della madre il giorno della tragedia e sospettano un’azione volontaria che ha portato alla morte del piccolo. La donna doveva riportare il bambino al padre, ma il destino ha preso una strada terribile.

La madre sarebbe entrata in un condominio nel quartiere di Borgo Cappuccini il pomeriggio del 16 agosto e ne sarebbe uscita undici ore dopo, tenendo in braccio il bambino, che molto probabilmente era già deceduto a quel punto.

Ipotesi omicidio volontario

L’ipotesi principale degli investigatori è che la morte del bambino sia stata causata deliberatamente, forse da una caduta da un luogo elevato all’interno del condominio. Inoltre, è emerso che la madre avrebbe dovuto restituire il bambino al padre, che ne era l’affidatario esclusivo, proprio il giorno della sua tragica morte.

Durante un procedimento civile che si era svolto a Torino, città in cui il bambino viveva con entrambi i genitori, erano emersi segni di disturbi di personalità nella madre, che il giudice aveva considerato pericolosa.

La decisione di arrestarla è stata presa per evitare il pericolo di fuga e il rischio di una possibile reiterazione del reato. La donna è stata localizzata dai poliziotti livornesi a Torino e è stata condotta nel carcere Don Bosco di Pisa, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta a interrogatorio di garanzia.