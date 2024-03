Appartamento distrutto dalle fiamme a Baricella (Bologna): morto per asfissia un uomo nell’incendio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Baricella (Bologna), dove un uomo è morto per asfissia in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento. Le fiamme sarebbero partite dal frigorifero, e nel tentativo di spegnerle il pensionato sarebbe svenuto. Evacuate dai vigili del fuoco le famiglie presenti nella palazzina.

L’incendio a Baricella

È divampato nella tarda mattinata di oggi – sabato 2 marzo – un incendio in un appartamento facente parte di una palazzina in via Gramsci a Boschi, frazione di Baricella, comune facente parte della città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, le fiamme sarebbero nate da un frigorifero. L’inquilino dell’appartamento, un pensionato che viveva da solo, avrebbe quindi tentato di spegnerle, ma sarebbe svenuto a causa dei fumi sprigionatisi.

Baricella (Bologna), comune nel quale un pensionato è morto, probabilmente per asfissia, a causa di un incendio divampato nel suo appartamento

Allarmati alla vista del fumo uscire dall’appartamento, alcuni vicini hanno quindi chiamato i vigili del fuoco e i soccorsi, che sono intervenuti intorno alle ore 12:30.

L’intervento dei vigili del fuoco

Solo posto sono quindi accorsi i vigili del fuoco, partiti con diverse squadre da Bologna e dal distaccamento di San Pietro in Casale, giunti con un’autoscala, i Carabinieri e la Polizia Locale, oltre agli operatori sanitari del 118. In sostegno anche il Nucleo Investigativo Antincendio.

Al loro ingresso, i vigili del fuoco hanno trovato l’appartamento invaso dal fumo. Come riportato da La Repubblica, l’uomo sarebbe stato ritrovato riverso in cucina, e affidato subito alle cure del 118.

Il personale medico non ha potuto però far nulla per salvare l’uomo, morto probabilmente asfissiato o intossicato. Durante le operazioni di salvataggio e spegnimento dell’incendio, a scopo precauzionale, i pompieri hanno evacuato alcune delle famiglie presenti nella palazzina.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sono ancora in corso, da parte delle forze dell’ordine, i rilievi necessari alla ricostruzione delle cause e della dinamica dell’incendio che ha poi portato alla morte del pensionato, F.B., un uomo di 68 anni.

È da chiarire se le fiamme, partite dal frigorifero, siano nate per un guasto o un corto circuito. Il fuoco sprigionatosi dall’elettrodomestico avrebbe poi avvolto il mobilio presente nella stanza.

In attesa di chiarire tutti i lati ancora non definiti della vicenda, l’appartamento interessato dall’incendio, probabilmente nato in modo accidentale, è stato posto sotto sequestro.