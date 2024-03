Anziano senza soldi ruba cibo al supermercato di Bari per 5 euro: fermato dalla polizia, clienti saldano conto

Un anziano è stato sorpreso a rubare in un supermercato di Bari. Gli addetti alla sicurezza l’hanno pizzicato mentre cercava di nascondere nel suo vecchio cappotto due scatolette di tonno, una piccola confezione di pasta e un vasetto di sugo. Valore complessivo, non più di 5 euro.

Anziano ruba in un supermercato a Bari

Alcuni clienti del supermercato, impietositi dalla scena, sono intervenuti per saldare il conto. I clienti si sono resi conto di non avere di fronte un criminale incallito, ma un pover’uomo in difficoltà.

Anche la direzione del supermercato ha scelto la via della clemenza, ritirando la denuncia nei confronti dell’anziano. Resta, tuttavia, come da prassi la segnalazione del fatto alla polizia.

Fonte foto: 123RF

La povertà in Puglia

La Coldiretti stima che i poveri in Puglia siano 921.000. Considerato il numero dei residenti, si tratta di quasi 1 pugliese su 4.

“La maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari – si legge in una nota di Coldiretti Puglia – prediligendo questa forma di sostegno invece dei pasti gratuiti distribuiti nelle strutture caritatevoli”.

In un anno, secondo l’associazione, le famiglie in difficoltà sono passate da poco più del 18% al 27,5%. Altissimo anche il numero dei minorenni che vivono in stato di indigenza: secondo la stima, in Puglia il 12% degli under 15 anni ricorre agli aiuti per nutrirsi. In gravi condizioni anche stranieri e anziani.

Viene stimato che in Puglia il 23,6% dei residenti affronta condizioni di povertà relativa, cioè la mancanza di risorse necessarie per mantenere lo standard di vita medio del contesto sociale in cui vive.

Si tratta di persone che hanno perso il lavoro e che cercano di andare avanti con sussidi o con lavori saltuari. La loro condizione è aggravata dal rincaro dei prezzi dovuto all’inflazione.

I poveri a Bari

Secondo l’assessorato al Welfare, nella sola città di Bari sono 23.000 le persone in povertà assoluta (il 14% dei residenti). Si tratta cioè di persone che non possono permettersi neppure le spese essenziali per condurre uno standard di vita minimamente accettabile.

Il dato nazionale parla invece di 5,3 milioni di persone in povertà assoluta dal Nord al Sud del Paese.