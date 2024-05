Anziano morto investito da un bus a Torino in via Sacchi vicino alla stazione Porta Nuova: inutili i soccorsi

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un anziano è morto investito da un bus vicino alla stazione Porta Nuova di Torino nella mattina di oggi, giovedì 9 maggio. L’incidente si è verificato in via Sacchi, che costeggia la stazione ferroviaria, dove un autobus “Arriva” della linea Torino-Pinerolo-Oulx ha travolto l’uomo, 69enne, sulla corsia riservata ai mezzi pubblici, all’incrocio con via Assietta. In quel punto è anche presente il semaforo. Il pedone è morto sul colpo, nonostante l’arrivo dei soccorsi sul posto.

Morto anziano investito da un bus a in via Sacchi a Torino

Nella prima mattina di oggi giovedì 9 maggio un anziano è morto dopo essere stato investito da un bus in via Sacchi, nel centro di Torino.

L’uomo, che stando a quanto riporta TorinoToday sarebbe un italiano di 69 anni, è morto sul colpo dopo l’impatto con un autobus “Arriva” della linea Torino-Pinerolo-Oulx.

L’incrocio tra via Sacchi e via Assietta a Torino, dove un uomo di 69 anni è morto investito da un bus

Il mezzo, appena partito dal capolinea, si stava dirigendo in corso Sommeiller sulla corsia apposita, riservata ai veicoli di trasporto pubblico, quando ha colpito il pedone all’incrocio con via Assietta.

L’incidente nei pressi di un semaforo vicino alla stazione di Torino Porta Nuova

L’incidente che ha visto la morte di un anziano investito da un bus si è verificato nei pressi di un semaforo in via Sacchi all’incrocio con via Assietta, vicino all’ingresso laterale ai binari della stazione di Torino Porta Nuova.

La presenza di semaforo nei pressi dell’attraversamento conferma la pericolosità dell’incrocio, posto su una strada e in un’area tra le più trafficate della città.

Le autorità accorse sul luogo dell’incidente dovranno accertare la dinamica dell’impatto, verificando chi tra i due soggetti coinvolti avesse il semaforo verde al momento dello scontro.

Chiusa via Sacchi nel tratto in cui è morto investito il 69enne

Il tratto di via Sacchi compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Stati Uniti, dove si è verificato l’incidente in cui un 69enne è morto investito da un bus, è stato chiuso dalla polizia locale.

Problemi quindi all’importante traffico solitamente presente nella zona, che costeggia lateralmente la stazione Porta Nuova di Torino.

Gli agenti sono intervenuti per compiere i rilievi di rito sull’incidente ed effettuare, come necessario, la rimozione della salma dal luogo dell’impatto.

