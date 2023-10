Anziano investito sulle strisce in via Palmanova a Milano: il conducente si è fermato per soccorrerlo, è grave

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un drammatico incidente si è verificato a Milano, in via Palmanova, nella mattinata di lunedì 2 ottobre. A essere coinvolto un uomo anziano di 83 anni, che è stato investito da un furgone. La vittima ha subito gravi ferite che lo hanno costretto a essere intubato sul luogo dell’incidente dal personale del 118. Successivamente, è stato ricoverato all’ospedale Niguarda dove è entrato in coma.

La dinamica

Il conducente del mezzo coinvolto ha immediatamente fermato il veicolo, per prestare i primi soccorsi allo sfortunato 83enne. Le autorità della polizia locale hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’incidente.

Si cerca di stabilire se l’anziano attraversasse la strada in corrispondenza delle strisce pedonali e a quale velocità stesse viaggiando il furgone al momento dell’investimento.

Fonte foto: Tuttocittà L’investimento sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali in via Palmanova, a Milano

Incidente in zona 30

Nella zona in cui si è verificato l’incidente, il limite di velocità è fissato a 30 chilometri all’ora. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti di polizia municipale, emergono segni di una leggera frenata del veicolo coinvolto nell’incidente.

Questo aspetto suggerirebbe che il furgone potrebbe non aver viaggiato a una velocità particolarmente elevata e potrebbe non essere stato coinvolto in sorpassi o manovre pericolose. Un’ipotesi iniziale è che l’anziano, a seguito dell’impatto, sia caduto all’indietro, riportando un trauma cranico.

Le nuove norme in area B

È rilevante notare che l’incidente è avvenuto proprio il primo giorno di attuazione delle nuove normative nell’area B, finalizzate a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona e richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare i limiti di velocità e di essere sempre vigili quando si attraversa la strada.

Donna investita a Vermezzo

Non molti giorni fa una tragedia simile si è verificata nel Milanese, a Vermezzo con Zelo. Il 22 settembre una donna di 68 anni è stata infatti investita mentre attraversava una strada, forse per raggiungere l’autobus.

La tragedia ha avuto luogo sulla Strada Provinciale 30 e via Piave, e il conducente dell’auto ha cercato disperatamente di rianimarla con un massaggio cardiaco. Nonostante i soccorsi tempestivi, la donna è purtroppo deceduta sul posto.

Alcuni giorni prima, invece, il tragico investimento di una donna di 75 anni, sempre a Milano, rimasta travolta da un camion della nettezza urbana.