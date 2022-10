Anziano investe un bambino dopo un diverbio e lo manda in ospedale: 80enne denunciato a Torino

Il classico diverbio da condominio, con l’anziano che si lamenta e sgrida i bambini che fanno chiasso in cortile giocando a pallone.

Stavolta però si è andati oltre le parole: l’ottantenne di Leinì, messosi al volante della sua auto, ha rincorso i ragazzini, investendo un 13enne e mandandolo in ospedale.

Il diverbio per il rumore

L’evento si è in realtà verificato a fine settembre, ma solo ora le Forze dell’Ordine sono riuscite a identificare l’uomo, un ottantenne di Leinì, in provincia di Torino.

A suo dire quel giorno i ragazzini che giocavano a pallone sotto il suo appartamento facevano decisamente troppo chiasso.

L’anziano è allora sceso in strada per lamentarsi con il gruppo di minorenni, che lo hanno deriso e insultato prima di andare via in sella alle loro biciclette.

L’inseguimento in macchina

In realtà l’uomo, nonostante le parole poco gentili ricevute, avrebbe potuto ritenersi soddisfatto essendo riuscito a risolvere il problema all’origine del fastidio.

Purtroppo però, evidentemente infastidito dalle offese ancor più che dalle pallonate, l’ottantenne si è prontamente messo alla guida della sua macchina e si è lanciato all’inseguimento del gruppo di ragazzini.

In poco tempo li ha raggiunti, speronando la bicicletta di uno di loro, un tredicenne che è finito rovinosamente a terra mentre l’anziano, senza fermarsi, si dileguava.

I soccorsi e la denuncia

Subito dopo la caduta sono stati chiamati i soccorsi. Il tredicenne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ciriè, dove ha ricevuto le prime medicazioni per poi essere dimesso con una prognosi di dieci giorni.

In seguito all’evento i genitori del ragazzino hanno sporto denuncia. In pochi giorni le indagini della polizia locale hanno permesso di rintracciare l’anziano autore dell’inseguimento.

All’uomo, che ha raccontato alle Forze dell’Ordine la propria versione, è stata sequestrata l’auto in attesa di ulteriori accertamenti.