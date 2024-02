Anziana morta per le ustioni causate dalla sua stufa vicino Caserta: ritorno di fiamma dopo la fuga di gas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un’anziana donna è morta in seguito alle ustioni da lei riportate in un incendio legato a una fuga di gas da una stufa che si è sviluppato nella sua abitazione di San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta.

La ricostruzione su come è morta l’anziana

In base ai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco di Caserta (del distaccamento di Marcianise), come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, la donna sarebbe stata investita da un ritorno di fiamma provocato da una fuga di gas.

La fuga di gas si è sprigionata in una piccola stufa per uso domestico alimentata a metano, con la quale l’anziana si scaldava.

L’incendio è scoppiato nell’abitazione della vittima in corso Alcide De Gasperi a San Nicola la Strada, nei pressi di Caserta, nel pomeriggio di domenica 25 febbraio. L’anziana donna è poi deceduta in ospedale nella notte a causa delle ustioni riportate.

L’intervento dei vigili del fuoco a San Nicola la Strada vicino Caserta

Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione della donna a San Nicola la Strada, nei pressi di Caserta, l’anziana presentava ustioni su quasi tutto il suo corpo. I pompieri hanno evitato che il rogo si propagasse all’intero appartamento.

La vittima è stata condotta in ospedale dove è morta a causa delle gravi ferite riportate in seguito al ritorno di fiamma provocato da una fuga di gas nella sua abitazione.

Maggiori dettagli sull’incendio in provincia di Caserta

Il sito ‘Casertanews’ ha riportato maggiori dettagli su quanto accaduto a San Nicola la Strada in provincia di Caserta: l’incendio è scoppiato attorno alle ore 17,30 di domenica 25 febbraio, in corso Alcide De Gasperi.

Trasportata in ospedale, l’anziana donna è morta nel corso della notte tra domenica e lunedì.

Ritorno di fiamma: un caso simile a Udine

Nello scorso mese di novembre, un anziano residente a Buja (in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia) era rimasto gravemente ustionato a causa di un ritorno di fiamma che lo ha investito mentre tentava di accendere una stufa con del liquido accelerante. L’anziano, in quell’occasione, aveva subito ustioni molto estese nella parte alta del corpo ma era riuscito a salvarsi.