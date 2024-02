Andrea Scanzi fischiato alla reunion dei CCCP a Berlino: Giovanni Lindo Ferretti fa il dito medio al pubblico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso della loro tourné per la reunion, i CCCP si sono esibiti all’Astra Kulturhaus, a Berlino. Nel corso della serata, come accaduto anche durante un altro live, è uscito sul palco anche il giornalista Andrea Scanzi, che è stato però fischiato dal pubblico. Di tutta risposta, il cantante Giovanni Lindo Ferretti ha mostrato il dito medio agli spettatori.

La reunion dei CCCP a Berlino

Nel corso della serata di ieri – domenica 25 febbraio – i CCCP – Fedeli alla linea, storico gruppo punk emiliano, si sono esibiti all’Astra Kulturhaus di Berlino, nel corso della tourné per la loro reunion avvenuta per il quarantennale della nascita del gruppo.

Una tappa dal profondo significato per la band, dato che il cantante Giovanni Lindo Ferretti e il chitarrista Massimo Zamboni si sono conosciuto proprio nella capitale tedesca, nel 1991.

Il posto Instagram di Andrea Scanzi dopo i fischi ricevuti in occasione della reunion dei CCCP a Berlino

I primi concerti dopo la reunion si sono tenuti il 22 e il 23 ottobre scorso al Teatro Valli di Reggio Emilia. Durante gli spettacoli, sul palco è salito anche il giornalista Andrea Scanzi, amico di Lindo Ferretti, che ha recitato un monologo sulla storia della band. Un intervento che si è ripetuto anche durante la serata di Berlino, con risultati però diversi.

I fischi per Andrea Scanzi e il dito medio di Lindo Ferretti

Durante la serata “CCCP in DDDR” (chiamata così per la posizione del locale nel quale si è tenuto il concerto, nella vecchia Berlino Est), dopo alcuni brani è salito sul palco Andrea Scanzi, così come avvenuto in occasione del “Gran Galà Punkettone” tenutosi a Reggio Emilia.

Scanzi, che negli anni è riuscito ad attirare su di sé in modo trasversale molte antipatie, ha iniziato il suo monologo, ma per diversi minuti è stato subissato di fischi, talmente rumorosi da impedire la comprensione delle parole pronunciate dal giornalista.

Come se non bastasse, durante l’intervento di Scanzi, Giovanni Lindo Ferretti ha dapprima cercato di calmare il pubblico. Resosi poi conto dell’insistenza delle contestazioni, il frontman dei CCCP ha risposto agli spettatori mostrando loro il dito medio.

Le reazioni ai fischi

Andrea Scanzi sembra non essersela presa. Anzi, il giornalista aretino ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha detto: “Una bella selva di fischi, è stato meraviglioso. Mi sono sentito punk come nessuno, sono stato fischiato come i CCCP quando andavano ad Arezzo Wave”.

Anche Giovanni Lindo Ferretti ha detto la sua, subito dopo l’uscita di Scanzi dal palco: “Quanta voglia di purezza in questi sguardi, quanta voglia di poter odiare qualcuno perché ti sta sui co****ni, e lui sta qua, perché vi sta sui co****ni, perché non abbiamo mai voluto che tutti la pensassero come noi, perché portiamo il disordine e non l’ordine, non quello che volete voi, non sono come tu mi vuoi”.