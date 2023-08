Alpinista 77enne precipita in un canale durante un’escursione alla cresta Ongania

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un uomo di 77 anni ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta nel tratto terminale della cresta Ongania. L’alpinista è precipitato in un canale, ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per recuperarne il corpo. Si è trattato del terzo incidente avvenuto nel giro di poche ore sulle montagne della Valsassina.

Un uomo di 77 anni ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta nella giornata di oggi – giovedì 24 agosto – nel tratto terminale della cresta Ongania, ai Piani di Bobbio, a Barzio, comune della provincia di Lecco, in Lombardia.

La vittima è Giuseppe Frigerio, un uomo originario di Locate di Triulzi, nel Milanese, che era impegnato su una via allo Zucco Pesciola. Pare che, dopo essersi slegato dalla corda doppia per imboccare un altro sentiero, l’uomo è caduto nel vuoto nel tratto finale della cresta Ongania.

L'area nella quale si trova la cresta Ongania, dove un alpinista 77enne è precipitato e ha perso la vita

A lanciare l’allarme, poco dopo le ore 12, è stato il compagno di escursione del 77enne, che è precipitato per oltre cento metri, finendo in uno dei canali che si trovano verso la località del “Sentiero degli stradini”.

L’arrivo dei soccorsi

In breve tempo sul posto sono accorsi i volontari del Soccorso Alpino della Valsassina e Valvarrone, i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana), l’elicottero dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), decollato da Sondrio con a bordo lo staff medico-tecnico, e i vigili del fuoco.

Le operazioni di recupero dell’alpinista 77 non sono durate molto, e intorno alle 14 il corpo dell’uomo è stato recuperato, purtroppo già privo di vita.

Sul posto anche i carabinieri, che dovranno ora recuperare tutte le informazioni necessarie per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause della morte dell’uomo, che potrebbe essere dipesa sia dalle ferite riportate durante la caduta che da un malore.

Il terzo incidente di giornata

Come riportato da TgCom24, quello per recuperare il 77enne è stato il terzo intervento di giornata del soccorso alpino sulle montagne della Valsassina.

In precedenza, intorno alle 9 di mattina, un cercatore di funghi è caduto mentre si trovava in località Cascina Rizzolo, nella zona boschiva di Cremeno. L’uomo è stato ritrovato, curato sul posto e poi trasportato in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso.

Sempre in mattinata, l’elicottero è dovuto intervenire al rifugio Buzzoni, nel comune di Introbio, per prestare soccorso ad una ragazza con una lesione a una gamba.