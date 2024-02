Almeno due morti dopo il ponte crollato a Lochem in Olanda durante i lavori di costruzione: due persone ferite

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un ponte in costruzione è crollato a Lochem, in Olanda, provocando almeno due morti e diversi feriti. L’incidente è avvenuto nella mattina di mercoledì 21 febbraio 2024, mentre diversi operai si trovavano in cantiere per l’assemblaggio del ponte Nettelhorsterbrug.

Ponte crollato a Lochem

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino di mercoledì 21 febbraio 2024, mentre diversi operai si trovavano in cima alle impalcature che dovevano ospitare il ponte. La struttura, che secondo i piani dovrebbe essere inaugurata a giugno, ha ceduto improvvisamente facendo precipitare nel vuoto gli operai.

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma diversi dipendenti della ditta che stava costruendo il ponte sono precipitati per diversi metri.

Il bilancio dell’incidente

Ad avere la peggio, secondo un primo bilancio, due operai che sono morti sul colpo.

Altri due, invece, secondo quanto riportato dai media olandesi sarebbero rimasti feriti. Ma non si esclude anche un terzo ferito, rimasto intrappolato all’interno di una gru che è stata travolta dalla caduta del ponte.

Le testimonianze del crollo

A lanciare l’allarme per il crollo del ponte in costruzione sono stati alcuni degli operai presenti in cantiere. I dipendenti, infatti, sono stati sorpresi dal forte boato che proveniva dalla zona di assemblaggio del ponte e si sono subito precipitati sul posto.

Fonte foto: ANSA Il cantiere di Lochem coinvolto nel crollo del ponte in costruzione

Tra i testimoni anche la giornalista Nieke Hoitink, del giornale regionale De Stentor, che era presente sul posto per documentare la costruzione del ponte avviata in giornata. La reporter ha raccontato di aver sentito uno scoppio, poi di aver visto il ponte oscillare avanti e indietro per poi crollare e vedere precipitare nel vuoto gli operai.

Le possibili cause dell’incidente

Sul tragico incidente è stata aperta subito una indagine da parte delle forze dell’ordine olandesi, ma secondo quanto riferito dai testimoni si sarebbe trattato di una fatalità.

Il ponte, lungo 136 metri, era in fase di assemblaggio e nella mattina di mercoledì 21 febbraio le travi e gli archi sarebbero stati issati in aria per essere attaccati l’un l’altro.

Un portavoce della provincia di Gelderland ha detto questa mattina a De Stentor che la ditta appaltatrice ha però riscontrato delle problematiche in giornata, non riuscendo a raggiungere il punto più alto del ponte a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Non è escluso, infatti, che siano stati i forti venti soffiati in giornata a influenzare l’incidente a Lochem.