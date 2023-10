Turista cade da 10 metri e muore, rotta la lastra del ponte di vetro in Indonesia: indagini sulla sicurezza

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragedia in Indonesia: una turista è precipitato da 10 metri di altezza ed è deceduta. Mercoledì scorso un gruppo di turisti si era recato alla nota attrazione The Geong, un ponte di vetro caratterizzato dalla struttura a forma di mano dorata. Sul ponte, al momento dell’incidente, si trovavano 11 persone. Quasi tutte sono riuscite a tenersi al corrimano, mentre 2 sono precipitate. La polizia locale indaga sulla sicurezza del ponte, aperto ufficialmente lo scorso aprile.

L’incidente

In Indonesia sono numerose le attrazioni turistiche di vetro, così come nel resto del mondo. C’è molta richiesta per questo genere di attività sicure, ma che simulano un’esperienza avventurosa. Proprio questo attira ogni giorno centinaia di turisti al ponte The Geong. Lo scorso mercoledì 25 ottobre però è accaduta la tragedia: una turista è caduta da 10 metri di altezza ed è deceduta.

L’incidente si è verificato mentre sul ponte erano presenti 11 visitatrici, tutte donne. 2 di loro si sono posizionate verso il centro della struttura per scattare alcune foto, quando un forte rumore (esplosione della lastra di vetro) ne ha causato la caduta. Delle due, entrambe subito risultate prive di sensi, solo una turista è deceduta.

Fonte foto: X Frame del video che mostra i primi soccorsi alle turiste sul ponte di vetro in Indonesia (25 ottobre 2023)

Il video

Il video del crollo del ponte ha fatto il giro del mondo asiatico. Dopo alcuni giorni anche i media occidentali hanno ripreso l’accaduto. Il video che circola in rete (recentemente un altro muro di vetro è stato scalato, questa volta da un’attivista in Francia) mostra uno dei due corpi a terra. Si tratta di una donna di 49 anni, segnalata con la sigla FA, mentre l’altra turista sopravvissuta con lievi ferite è stata identificata con la sigla AI e ha 41 anni.

Le altre turiste sul ponte sono state aiutate dagli addetti alla struttura a superare i vetri rotti. Alcune di loro erano infatti rimaste bloccate da un lato, tenendosi al corrimano.

Negligenza nella costruzione

Le indagini della polizia locale si sono subito concentrate sulla sicurezza della struttura di vetro. Sembra infatti che il crollo sia avvenuto per via dell’ampiezza della lastra, troppo sottile per sorreggere delle persone.

È stato scoperto un dettaglio inquietante a posteriori, ovvero che la struttura era bersagliata da recensioni negative proprio sul fattore “sicurezza”. Moltissimi visitatori commentavano preoccupati per lo standard di sicurezza. Un dato che il gestore della struttura aveva tentato di risolvere con diversi controlli, anche la mattina stessa prima dell’incidente. La polizia continua a indagare per concretizzare le responsabilità del tragico accaduto.