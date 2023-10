Il video dell'ambientalista che scala la piramide del Louvre a Parigi per protesta, le ragioni dietro il gesto

Un ambientalista ha scalato la piramide del Louvre di Parigi mentre altri attivisti scagliavano vernice contro i vetri della struttura. Il gruppo rappresentava il collettivo Derniére Rénovation, movimento ambientalista fortemente avverso al governo francese.

Secondo il loro manifesto, infatti, il governo avrebbe “tradito la promessa di applicare ‘senza filtri’ le misure della Convenzione dei Cittadini sul Clima (CCC), compresa quella che riguarda la riqualificazione energetica degli edifici in Francia”, si legge sul loro sito ufficiale.

Gli attivisti si presentano come la “resistenza civile” e metto in atto una serie di dimostrazioni per far sentire la loro presenza. Venerdì 27 settembre, dunque, il gruppo ha preso di mira la piramide-simbolo del museo del Louvre di fronte ai turisti fino all’intervento delle autorità.

Simon, uno dei dimostranti, è stato ascoltato dall”Afp’ e ha spiegato che il gesto serve a sollecitare il governo a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico, proprio come riportato sul sito ufficiale.