Almeno 21 morti a Rio Grande do Sul in Brasile per il ciclone extratropicale: gli sfollati sono migliaia

Nel sud del Brasile un ciclone sta mettendo a dura prova la popolazione. Sarebbero almeno 21 le persone morte nella regione di Rio Grande do Sul. Il governatore della regione ha parlato del “peggior bilancio” mai registrato dovuto a un evento climatico. Ai morti, inoltre, si aggiungono le migliaia di persone sfollate per il ciclone classificato come extratropicale.

Le piogge hanno sommerso le città: le conseguenze del ciclone

Il ciclone extratropicale si è abbattuto nel sud del Brasile a partire dalla giornata di lunedì 4 settembre. Un evento climatico di proporzioni enormi che ha portato con sé grandinate, piogge torrenziali e forti venti.

Diverse città sono sommerse dall’acqua: si tratta del disastro meteorologico più mortale mai avvenuto nella regione di Rio Grande do Sul, duramente colpita dal ciclone.

Fonte foto: Gettyimages Vista aerea dell’area colpita dal ciclone extratropicale a Muçum, nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile

In una conferenza stampa, indetta per aggiornare sul bilancio di vittime e sfollati, il governatore Eduardo Leite ha detto che “il numero dei morti passa da 6 a 21, ovvero il peggior bilancio per un evento climatico nel Rio Grande do Sul”.

Muçum, la città più colpita dal disastro

Il governatore Leite ha spiegato che, sebbene i soccorsi abbiano permesso di trarre in salvo centinaia di persone, “sfortunatamente mi hanno informato che 15 corpi sono stati ritrovati nel comune di Muçum“.

Muçum risulta, infatti, la città più colpita dal ciclone extratropicale che si è abbattuto sul Brasile sin dalla giornata di lunedì.

Per adesso il bilancio di 21 morti resta provvisorio. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, inoltre, ci sarebbero quasi 3mila persone sfollate e 1.650 senzatetto, nei 66 municipi colpiti dal ciclone.

Mentre proseguono gli interventi di soccorso per i cittadini delle zone interessate dal ciclone, resta ancora l’allarme di nuove inondazioni che rischiano di sommergere altre città.

Le altre località colpite nel sud del Brasile

Tra le altre località colpite si segnala il vicino stato di Santa Catarina dove è stato confermato il decesso di una persona.

Due persone, inoltre, sono morte nella cittadina di Ibiraiaras. Le vittime erano rimaste intrappolate dentro un veicolo e sarebbero state trascinate via dall’acqua.

Un altro decesso si registra poi a Mato Castelhano dove una persona è morta mentre stava tentando di attraversare il fiume con un camion.

Sono bilanci drammatici causati da eventi climatici incontrollabili che non riguardano solo il Brasile. A luglio in India sono morte oltre 100 persone per l’inondazione causata dal monsone.