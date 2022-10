Inondazione in Australia, centinaia di case sommerse e migliaia di sfollati nel Sud-Est: le immagini

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

I tre giorni di piogge torrenziali ininterrotte che hanno colpito il Sud-Est dell’Australia hanno causato inondazioni con l’allagamento di almeno 500 case e migliaia di persone evacuate a Melbourne e in diverse altre città dello Stato di Victoria, Benalla e Wedderburn. Le precipitazioni estreme sono associate a La Niña, il fenomeno meteorologico che in questo periodo dell’anno investe l’area del Pacifico meridionale con nubifragi e cicloni.

Inondazione in Australia, gli interventi

Il servizio di emergenza dello Stato di Victoria, il secondo più popoloso del Paese, ha effettuato 108 soccorsi in caso di inondazione nelle ultime 48 ore. Finora è stata registrata una vittima ma gli gli eventi atmosferici legati a La Niña avrebbero ucciso quest’anno più di venti persone.

Le inondazioni avvenute nelle ultime ore hanno sommerso le strade, costretto la chiusura delle scuole e tagliato l’elettricità a 3mila case e aziende.

Colpite in particolare diverse zone vicine alla città di Melbourne che con 5 milioni di abitanti è la seconda più popolosa dell’Australia.

A nord, nello stato del New South Wales, 550 persone sono state isolate o evacuate dalla città di Forbes a causa dell’allagamento del fiume Lachlan.

Evacuati in Australia a causa delle inondazioni

Inondazione in Australia, il livello delle precipitazioni

Il Bureau of meteorology australiano aveva evidenziato già il mese scorso che gli eventi atmosferici legati a La Niña in corso nell’Oceano hanno fatto registrare precipitazioni superiori alla media.

In alcune aree del Paese nel giro di 24 ore è caduta quattro volte la quantità di pioggia che in media si registrerebbe in tutto il mese di ottobre.

Nello Stato insulare della Tasmania, a sud dell’Australia, sono caduti fino a 400 mm di pioggia in 24 ore.

Le popolazioni di tre stati australiani hanno ricevuto l’ordine di evacuare le proprie abitazioni.

Inondazione in Australia, l’emergenza

“Circa 500 case nel Victoria sono state allagate e altre 500 sono state isolate dall’alluvione”, ha dichiarato Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria, il secondo più popoloso del Paese.

La maggior parte del territorio è stata investita da “evento piovoso molto, molto significativo e si verifica, ovviamente, con il terreno completamente fradicio”, ha spiegato Andrews.

“La vera sfida ora è che abbiamo un altro evento di pioggia la prossima settimana e il servizio metereologico prevede più pioggia per il prossimo periodo di sei-otto settimane e non ci vorrà molta acqua in più per lì a essere ulteriori eventi di alluvione – ha aggiunto Andrews – Quindi questo è appena iniziato e sarà con noi per un po'”.