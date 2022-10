Allerta arancione per l'eruzione dello Stromboli, ancora lava e crolli: Lipari pronta all'evacuazione

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Ancora crolli nel cratere del vulcano Stromboli. Si registra però un rallentamento dei flussi di lava, che non stanno più raggiungendo il mare e si fermano a quota 400 metri. Rimane però l’allerta arancione per la popolazione.

Cosa sta succedendo a “Iddu”, crolli e lava sullo Stromboli

Un altro crollo parziale nel settore dell’area craterica ha prodotto un aumento del tremore e l’impatto del materiale in mare ha generato un mini tsunami, come spiegato qua. La sismicità ha raggiunto un livello medio-alto.

Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, ha fatto sapere attraverso l’Adnkronos che sull’isola si trovano circa 600 persone tra residenti e turisti ma “siamo assolutamente preparati ad affrontare ‘Iddu'”.

La popolazione non sarebbe preoccupata perché dal lato dell’abitato “non ci sono fenomeni così forti da mettere in allerta”. Si valuterà con la Protezione Civile se spostare le navi per garantire una rapida evacuazione.

Allerta arancione a Lipari per il vulcano Stromboli

Il dipartimento ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli, dal livello giallo a quello arancione.

La Protezione Civile siciliana ha così deciso il da farsi a fronte dell’inizio di una fase eruttiva con flusso piroclastico dall’area craterica Nord che ha generato un crollo parziale della terrazza stessa.

Fonte foto: ANSA La lava del vulcano Stromboli fino al mare in una foto di ieri.

L’innalzamento dell’allerta si traduce con un potenziamento della monitoraggio del vulcano e delle attività informative per la popolazione.

Le strutture territoriali sono dunque pronte e in costante contatto per rispondere all’emergenza con misure appropriate.

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, sottolinea la Protezione Civile, lo Stromboli è in una situazione di potenziale disequilibrio.

L’invito alla popolazione dell’isola è dunque quello di tenersi informata e attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite delle autorità locali.

Cosa fare per proteggersi durante un’eruzione vulcanica

La Protezione Civile spiega cosa fare in caso di caso di rischio vulcanico.

In caso di colata lavica , è bene non avvicinarsi né tentare di camminare sulla superficie della colata, che può mantenere il suo calore anche per anni, sprigionare gas, dare luogo a rotolamento di massi incandescenti ed esplosioni improvvise.

, è bene non avvicinarsi né tentare di camminare sulla superficie della colata, che può mantenere il suo calore anche per anni, sprigionare gas, dare luogo a rotolamento di massi incandescenti ed esplosioni improvvise. In caso di colata piroclastica , è bene tenersi pronti per una possibile evacuazione, considerando che l’allontanamento preventivo dall’area che potrebbe essere investita da questo fenomeno è l’unica difesa efficace.

, è bene tenersi pronti per una possibile evacuazione, considerando che l’allontanamento preventivo dall’area che potrebbe essere investita da questo fenomeno è l’unica difesa efficace. Per quanto riguarda le ceneri vulcaniche, durante la loro caduta è sempre bene rimanere in casa e chiudere porte e finestre, non strofinare gli occhi in caso di contatto ma effettuare un lavaggio con sola acqua. I soggetti fragili e con patologie respiratorie dovrebbero osservare particolari accorgimenti.