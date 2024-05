Allarme a Verona per un aereo a bassa quota sulla città, rumore forte e scia di fumo nero: svelato il mistero

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura a Verona dove sabato sera è scattato l’allarme per un aereo a bassa quota sulla città, che ha causato un rumore forte e una scia di fumo nero. Cosa è successo? Il mistero è stato risolto.

Il mistero dell’aereo a bassa quota su Verona

A svelare la soluzione al mistero che nella serata di sabato 25 maggio ha tenuto in apprensione diversi cittadini a Verona è stato ‘Verona oggi’.

L’aereo che ha rumorosamente sorvolato a bassa quota la città, seguito da una scia di fumo nero, era un Antonov, un grosso aereo cargo, molto rumoroso, che era decollato dal Catullo e che ha preso faticosamente quota, per poi dirigersi verso nord est. Nulla per cui preoccuparsi, quindi, anche se in molti avevano segnalato l’insolito avvistamento in cielo.

Fonte foto: iStock -

Era un Antonov l’aereo ha fatto preoccupare i veronesi nella serata di sabato 25 maggio. Ha sorvolato la città a bassa quota, provocando un forte rumore e lasciando una scia di fumo nero.

Aerei militari nel cielo di Roma: cosa è successo

Anche a Roma nei giorni scorsi ha destato curiosità quanto visto in cielo: moltissimi romani, nei giorni scorsi, hanno infatti visto volare diversi aerei militari sulla città. Il motivo, in questo caso, era però assai meno misterioso: il 26 maggio, infatti, si è tenuta proprio nella Capitale la 91esima edizione della manifestazione ippica a Piazza di Siena, che è stata celebrata anche dal volo delle Frecce Tricolori. I tanti voli visti nei giorni precedenti nel cielo di Roma, quindi, erano di preparazione a questo suggestivo appuntamento.