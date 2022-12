Alessandro Orsini attacca Aldo Grasso: "Ti faccio dire quello che voglio", poi cita Gramellini e Mentana

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Attacco totale. In un video pubblicato sul suo canale YouTube il 21 dicembre, e diventato immediatamente virale, Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo, si è scagliato contro il giornalista Aldo Grasso. La penna del ‘Corriere della Sera’ l’aveva criticato in un articolo, come già era successo a Massimo Gramellini, Enrico Mentana e Concita De Gregorio, tutti citati dal docente.

Il video

“Ciao, Aldo Grasso: come stai? Oggi ho letto un articolo contro di me sul ‘Corriere della Sera’. L’ennesimo. In cui corri in aiuto del tuo amico, Massimo Gramellini”, esordisce sorridendo Alessandro Orsini in un video pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube.

Il filmato dura 11 minuti e 36 secondi e prosegue così: “In questo tuo articolo tu chiedi alla Rai di non invitarmi più in trasmissione per farmi sparire dalla televisione. E l’argomento che utilizzi è che io non conoscerei bene l’inglese. Quindi, non sarei affidabile come studioso. Però io insegno in lingua inglese da tanti anni, scrivo senza problemi in lingua inglese articoli scientifici, libri, parlo correntemente l’inglese, i miei corsi alla Luiss in lingua inglese sono tra i più frequentati di tutta l’università. Sono trai corsi che attirano il maggior numero di studenti internazionali. No, non ho problemi con la lingua inglese. Aldo Grasso, ora ti racconto una storia…“.



“Alcuni giorni fa ho pubblicato un video che si intitola ‘Macron legittima le posizioni di Putin‘. Mostro un articolo del New York Times e leggo il nome degli autori senza fare lo spelling. Poi pubblico un altro video intitolato ‘La morte dell’economia ucraina’. Mostro un articolo del New York Times dal mio telefonino. Leggo i nomi degli autori dell’articolo, ma non faccio lo spelling. Il 17 dicembre pubblico un video intitolato ‘La Russia ha violato il memorandum di Budapest?‘, cito un articolo del New York Times e leggo il nome dell’autore dell’articolo e, incredibili a dirsi, per la prima volta e in maniera del tutto immotivata, faccio lo spelling. Ampio. A-M-P-I-O. Aldo Grasso è un bel mistero, vero? Perché non ho mai fatto lo spelling in precedenza?”.

La polemica era nata sul fatto che l’autore dell’articolo non fosse ‘William J. Ampio’, ma ‘William H. Broad‘: la tesi è che Orsini abbia tradotto tutto l’articolo, nome dell’autore compreso, con Google Translate.

Particolare scovato e svelato su Twitter dal giornalista Antonio Tallia.

Ma Orsini continua e cita altri giornalisti: Mentana, Gramellini, De Gregorio

Orsini prosegue il video dicendo: “Mi sveglio la mattina dopo, è il 18 dicembre, e nessuno si accorge di quel video e di quell’errore. Così io mi sveglio e pubblico un video contro Massimo Gramellini, faccio un tweet e mi ritrovo con 50 mila persone a vedere il video contro Massimo Gramellini e ipotizzo che tutti i giornalisti italiani, o quasi tutti, perché Massimo Gramellini scriverà pure gli articoli che scrive per ‘Il Corriere della Sera’, però è conosciuto… e il 19 dicembre mi sveglio e tutte le attenzioni dei media sono su di me. Il mio canale YouTube viene scoperto da tante persone e queste persone che voi avete portato sul mio canale che cosa mi sentono dire? Che Mentana è un propagandista come Solovyov (Vladimir Rudolfovich Solovyov è un anchorman russo popolarissimo, ndr), che la Von der Leyen è politicamente fallita”.

Poi torna a riferirsi ad Aldro Grasso: “Quindi, mi domando: che cosa esattamente ti dà fastidio? Perché tu, Concita De Gregorio… perché vorreste che io sparissi dalla televisione? Quali sono esattamente le frasi che ti danno più fastidio? Per me è importante saperlo, perché mi viene ancora più voglia di ripeterle. (…) Ti dà fastidio la frase ‘Draghi è il Lukashenko di Biden?’. Ti dà fastidio che io dica che il blocco occidentale sta portando in Ucraina politiche criminali? O ti dà fastidio che dica che il blocco occidentale ha massacrato migliaia di bambini musulmani in Medio Oriente? (…)”.

“Io ti faccio dire quello che io voglio dire”

E poi ancora: “(…) Aldo Grasso, sai cosa penso dei tuoi articoli? Belli, mi fanno ridere. E sai perché? 10 mesi che io vengo insultato. Lo sai quanti insulti ho ricevuto in questi mesi? Milioni. Milioni di insulti violenti (…). E sai perché non mi hanno nemmeno sfiorato, Aldro Grasso? Perché io sono un esperto in strategie di sovversione dell’ordine costituito. Io sono un esperto in movimenti ribellistici. Io sono un esperto in movimenti a carattere insurrezionale. Sono un esperto di movimenti rivoluzionari e sono anche un esperto di strategie della repressione. Sono un esperto in rivoluzioni e un esperto in repressioni. E so esattamente quali tasti premere. E so quali sono le reazioni ai tasti che premo. Aldo Grasso, io ti faccio dire quello che io voglio dire. Aldo Grasso, io vi uso come cose: vi muovo e vi faccio andare nelle direzioni che reputo opportune, vi faccio parlare al posto mio e utilizzo la vostra forza contro voi stessi. Divertente, vero? Per me moltissimo. Mi aspetto altri articoli, Aldo Grasso, e ricorda: io rido perché tu stai combattendo nel mio campo. Capito? Ti ho portato nel mio campo, tu combatti nel mio campo”.

Le reazioni sui social

Su Twitter, diverse le reazioni.

Luca Bizzarri ha scritto che “comunque ho visto il video che ha fatto per dire che lo ha fatto apposta per far giocare nel suo campo Aldo Grasso e più lo guardo più penso che sarà lui il futuro, per me viene dietro solo a quello che parla con gli ufo”.

C’è poi anche chi si schiera con Orsini, come un utente che scrive: “È fantastico vedere uno che ha quasi sempre ragione deriso da gente meschina che non sa opporsi con argomenti seri e deve approfittare di qualche inezia. Le cose vere non cambiano”.