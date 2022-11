Lite in diretta tv tra Orsini e Lupi: "Imbecille chi parla di ritiro della Russia", "Deve portare rispetto"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ieri sera, martedì 29 novembre, nel corso della puntata di Cartabianca su Rai 3 è andata in scena una vera e propria lite in diretta tv tra il professor Alessandro Orsini, da mesi ospite fisso del talk condotto da Bianca Berlinguer, e l’onorevole Maurizio Lupi.

Lite a Cartabianca tra Orsini e Lupi

Al centro della lite tra il parlamentare e presidente di Noi con l’Italia e il professore di sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss la guerra tra Russia e Ucraina e le prospettive per la fine del conflitto.

Durante il dibattito i toni in studio si sono alzati notevolmente e la conduttrice Bianca Berlinguer ha faticato non poco per riportare la calma tra i due ospiti.

Orsini: “Imbecille chi parla di ritiro della Russia”

A far scatenare la lite a Cartabianca le parole del professor Orsini sull’andamento della guerra, le possibili trattative di pace e il ritiro della Russia dalle zone occupate.

“Mi assumo la responsabilità di quello che dico – afferma Orsini – qualunque politico dica che la Russia deve ritirarsi da tutti i territori è un imbecille, un idiota. Chi dice che la Russia deve ritirarsi, per avere un dialogo diplomatico, è un imbecille“.

La guerra in Ucraina al centro della lite

“L’Occidente sta assumendo posizioni di morte, guidato da criminali”, dice il professore. “Se gli ucraini – aggiunge – sono in questa situazione in larga parte è perché l’Occidente non vuole trattare e non vuole mediare”.

Lupi: “Mi deve portare rispetto”

I toni si alzano e Orsini si rivolge direttamente a Lupi, dandogli dell’estremista: “Volete dare solo armi senza fare nulla per la pace”.

Ignorando i richiami di Bianca Berlinguer, il docente continua a stuzzicare il deputato: “Lei riceve uno stipendio per fare il parlamentare”.

A quel punto Maurizio Lupi sbotta: “A differenza sua io sono stato eletto dal popolo. Sono il rappresentate del popolo e lei mi deve portare rispetto“.

Orsini ha continuato a provocare Lupi, nonostante Bianca Berlinguer abbia alzato la voce chiedendo al professore di smetterla. Alla fine la conduttrice si è scusata con il parlamentare per il comportamento di Orsini.