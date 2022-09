Cartabianca, Orsini apocalittico: "Putin risponderà con violenza spropositata, sarà una mattanza"

A Cartabianca (Rai Tre) si torna a parlare della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Kiev, negli ultimi giorni, ha lanciato una poderosa controffensiva, recuperando vaste porzioni di territorio. Le forze militari del Cremlino hanno battuto in ritirata. Secondo il professor Alessandro Orsini tale scenario potrebbe dare avvio a una “mattanza”.

Orsini: “Se Odessa cade in mano ai russi sarà catastrofe”

“Tutto quello che avevo previsto sta accadendo – ha dichiarato il saggista -; è una guerra esistenziale per la Russia. La Russia è disposta a mettere in gioco la propria esistenza. Putin a questo punto deve rispondere con un uso spropositato della violenza, tutti ci aspettiamo una mattanza“.

“Se una parte della popolazione è iperesaltata e Putin viene forzato ad usare la mano pesante, noi magari tra 2 o 5 anni ci troveremo davanti ad una catastrofe – ha proseguito -. Se la guerra andasse avanti, mi auguro che la Russia non conquisti Odessa: questo porrebbe la Nato in contatto con l’esercito russo tramite la Romania. Se la Russia conquista Odessa, tra 1 mese o 5 anni, è molto male per l’Italia. Il nostro paese è debole, non ha la forza per affrontare una guerra di lungo periodo con la Russia”.

Fonte foto: ANSA

E ancora: “Avevo previsto che ad ogni sconfitta della Russia sarebbe corrisposto un aggravamento del conflitto. Mentre la Russia arretrava, ha devastato una serie di siti civili: gli ucraini sono rimasti senza energia e senza acqua. Ho sempre detto che gli ucraini uccideranno un sacco di russi e avremo sempre più guerra e sempre più devastazione”.

Orsini: “Serve un’iniziativa di pace”

“Dovremmo lanciare una forte iniziativa di pace – ha aggiunto -, sono molto preoccupato per il mio paese. Invece di cogliere la palla al balzo e sfruttare questo successo ucraino per trovare un accordo, il fronte occidentale dice che bisogna uccidere tutti i soldati russi. Non ho mai detto che dobbiamo arrenderci a Putin, non ho mai parlato di resa incondizionata: ho parlato di un’iniziativa di pace”.

“Lavrov (ministro degli Esteri russo, ndr) ha detto che è aperto al dialogo – ha dichiarato sempre il professore -. Non è realistico che in politica internazionale la Russia dica ‘abbiamo scherzato’. Serve un’iniziativa di pace. Soldati ucraini feriti e ricoverati a Odessa dicono che non c’è nessuna possibilità per l’Ucraina di riconquistare Kherson e la Crimea”.

Orsini: “Successo straordinario per l’Ucraina ma il timore è che l’esercito si sfilacci”

“Il secondo fronte è quello del Donbass – ha concluso -, dove si trova l’ultima linea difensiva dell’esercito ucraino. Fino a qualche giorno fa, la Russia era assolutamente preponderante. L’Ucraina ha riportato un successo straordinario sul fronte di Kharkiv con alcuni distinguo importanti. Biden è molto cauto e preoccupato, così come i generali ucraini. Il timore è che l’esercito ucraino si possa sfilacciare”.