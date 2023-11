Accoltellato a Napoli nella Galleria Umberto I dopo una rissa tra coetanei: 17enne in prognosi riservata

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un diverbio degenerato nell’accoltellamento ai danni di un ragazzo di 17 anni. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 25 novembre, a Napoli. Il minore sarebbe stato colpito da qualcuno, ancora ignoto, dopo una lite sfociata in rissa all’interno della centralissima Galleria Umberto I. Da lì, la fuga poi i soccorsi e l’arrivo in ospedale dove i carabinieri hanno raccolto la testimonianza del 17enne. Adesso il 17enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La rissa nella Galleria Umberto I

Erano circa le 23:20 di sabato 25 novembre, quando i carabinieri sono stati allertati dagli operatori del 112 che un ragazzo di 17 anni, con ferite da taglio, è stato ricoverato nell’ospedale Pellegrini.

Secondo una prima ricostruzione, elaborata sulla base del racconto del ragazzo, tutto sarebbe partito poco prima nel pieno centro di Napoli e, per la precisione, all’interno della Galleria Umberto I.

Fonte foto: Tuttocittà.it In alto la Galleria Umberto I di Napoli, dove si sarebbe consumata l’aggressione. In basso piazza Trieste e Trento, dove il 17enne è stato soccorso

Stando a quanto emerso, il ragazzo ferito (incensurato) si trovava in compagnia di alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei. Da lì la lite, degenerata in rissa, e poi l’aggressione.

La fuga dopo l’aggressione

Non è noto da cosa sia scaturita la lite tra i ragazzi coinvolti nella vicenda. Le informazioni diffuse, infatti, si limitano a spiegare che prima ci sarebbe stato un diverbio tra i coetanei e poi una rissa.

E sarebbe nel bel mezzo di questa rissa (non si conosce il numero di persone coinvolte) che qualcuno, ancora ignoto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito il 17enne con un oggetto tagliante: verosimilmente un coltello.

A quel punto il ragazzo, ferito, si sarebbe allontanato dalla Galleria Umberto I raggiungendo la vicina piazza Trieste e Trento.

Ricoverato in prognosi riservata, ma non rischia la vita

È proprio lì che il ragazzo sarebbe stato soccorso da un’ambulanza, forse chiamata da lui stesso, che lo ha condotto all’ospedale Pellegrini.

Ed è a quel punto che i carabinieri sono stati allertati dal 112. Adesso il 17enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La diagnosi, riporta l’agenzia di stampa ‘Agi‘, sarebbe quella di ferita da punta e taglio all’emitorace destra, alla regione dorsale sinistra e a una gamba.

Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Una settimana prima, notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre, un altro ragazzo è stato accoltellato a Pozzuoli. Il 23enne si trovava fuori da una discoteca quando sarebbe stato aggredito da un coetaneo.