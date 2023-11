Pugnalato al petto fuori da una discoteca a Pozzuoli: grave 23enne, l'aggressione al termine di una lite

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 23enne si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo essere stato aggredito fuori da una discoteca nello stesso paese nel Napoletano. Secondo quanto ricostruito, pare che il giovane sia stato pugnalato al petto al termine di una violenta lite avuta con un coetaneo.

L’aggressione fuori da una discoteca a Pozzuoli

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 a Pozzuoli, all’esterno di una discoteca. Stando a quanto ricostruito, pare che il 23enne si trovasse all’interno del locale con degli amici quando è stato aggredito da un coetaneo.

Non sono ancora chiare le motivazioni dell’aggressione, ma secondo quanto emerso il 23enne sarebbe stato raggiunto da una pugnalata al petto. Gravi le ferite riportate, con la polizia intervenuta sul posto che ha chiamato i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il giovane in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il racconto dell’amico

Alla base dell’aggressione, pare, ci possa essere una lite nata in discoteca. A raccontarlo sarebbe stato un amico del 23enne, che sentito dalle forze dell’ordine avrebbe svelato che poco prima il giovane era rimasto coinvolto in battibecco con un altro ragazzo.

Ignote, come detto, le ragioni della discussione tra i due, e al momento tutto ciò che è stato raccontato alle forze dell’ordine è da verificare.

Operato d’urgenza, caccia all’aggressore

Il 23enne, riferiscono i giornali locali, avrebbe subito la perforazione di un polmone e la frattura di alcune costole. Giunto in ospedale, al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, sanguinante e in gravi condizioni, i medici hanno deciso di operarlo d’urgenza e successivamente lo hanno ricoverato in rianimazione.

All’esterno della struttura sono presenti le forze dell’ordine che sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti sono al lavoro per verificare la presenza di telecamere nella zona in cui si sarebbe verificata l’aggressione. Fondamentale sarà anche la testimonianza del 23enne che, una volta ripresosi, sarà sentito dagli uomini dell’arma che stanno indagando sull’episodio. Intanto, in base alle prima descrizioni, gli agenti si sono messi alla ricerca del giovane che ha aggredito il ragazzo.