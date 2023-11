Ragazzo di 17 anni accoltellato a Modena durante una lite alla fermata del bus: sarebbe in pericolo di vita

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un 17enne è stato accoltellato a Modena durante una rissa tra coetanei e starebbe lottando tra la vita e la morte. Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara dalla tarda serata di sabato 18 novembre, quando è stato colpito con un’arma da taglio mentre si trovava alla stazione delle corriere, non lontano dal cento della città emiliana.

L’episodio

Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato all’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, riportate da ‘ModenaToday’, il 17enne sarebbe stato accoltellato intorno alle 22 della serata di sabato, al culmine di una lite legata probabilmente al furto, o rapina, di uno smartphone.

Stando a quanto riferito dalla testata locale, la vittima, un ragazzo di origini straniere, sarebbe stato inseguito da uno o più coetanei lungo via Fabriani, strada che costeggia la stazione degli autobus di Modena, e sarebbe stato colpito con una lama al torace.

La zona della stazione delle corriere di Modena dove il 17enne è stato accoltellato

I soccorsi

Il minorenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in terapia intensiva per le gravi conseguenze della ferita. Al momento sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della squadra Mobile stanno portando avanti le indagini per ricostruire l’accaduto, cercando di raccogliere le eventuali testimonianze e tramite l’analisi delle possibili telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

L’accoltellamento è l’ennesimo episodio di aggressione tra giovani avvenuto nell’ultimo periodo a Modena: nella serata del 4 novembre un altro 17enne è stato picchiato e rapinato da un gruppo di minorenni nella zona del centro storico della città emiliana. Gli aggressori hanno intimato alla vittima di consegnare i soldi in suo possesso e davanti al suo rifiuto lo hanno preso a calci e pugni. Anche in questo caso il ragazzo è finito in ospedale.

L’accoltellamento a Pozzuoli

Sempre nella tarda serata di sabato 18 novembre, un 23enne è stato pugnalato al petto fuori a Pozzuoli fuori da una discoteca, al termine di una lite con un coetaneo.

La vittima si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Maria delle Grazie.