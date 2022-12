Accende il camino per Natale, a fuoco 20mila euro di buoni postali: li aveva nascosti il marito senza avvisare

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Sarà un Natale difficile da dimenticare quello appena trascorso da una famiglia residente nel quartiere Monteverde di Roma. Nel giro di pochi istanti il capitale custodito e protetto con cura per tanto tempo è andato letteralmente in fumo: 20mila euro di buoni postali fruttiferi sono finiti bruciati per sbaglio.

Buoni postali bruciati nel camino: cosa è successo

I protagonisti della clamorosa vicenda sono un uomo e una donna, rispettivamente marito e moglie. Il tesoretto era stato nascosto diverso tempo fa nel posto della casa ritenuto più sicuro e a prova di furto: il camino in salone.

A mettere lì i buoni postali era stato l’uomo, senza però avvertire la sua dolce metà. Ed evidentemente anche senza fare i conti con le temperature in discesa.

Fonte foto: iStock

La moglie infatti, mossa dal freddo, ha deciso di accendere per Natale il fuoco nel camino, chiaramente inconsapevole del danno che sarebbe andata a provocare. Quando il marito si è reso conto di quanto accaduto era ormai già troppo tardi.

Le parole dell’uomo: “Stavo per svenire”

A raccontare la storia è stato il quotidiano romano ‘Il Messaggero’, che ha raccolto le parole del proprietario di casa. “Quando ho visto le fiamme stavo per svenire“, ha commentato, precisando che il camino doveva essere “un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare“.

Ma ha sottolineato che la moglie non era a conoscenza della “cassaforte” improvvisata. “Ogni anno prima di accendere il fuoco li spostavo“, ha ammesso l’uomo. Ma questa volta non ha fatto in tempo. Una dimenticanza fatale, costata ben 20mila euro.

Cosa sono i buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi postali possono essere in versione virtuale, e quindi dematerializzati, oppure cartacea, come optato proprio dallo sfortunato protagonista della vicenda.

Si ottengono versando una somma di denaro su un conto corrente aperto appositamente, sulla quale vengono poi maturati periodicamente degli interessi. I soldi vengono quindi vincolati per un certo periodo di tempo dal giorno della sottoscrizione. Solitamente il tesoretto non matura prima di 6/12 mesi.