Picchiata dal marito in strada con la figlia neonata in braccio, arrestato un 30enne a Roma per maltrattamenti

In lacrime, ricoperta di lividi e con una bambina stretta al petto. Così è stata trovata dai carabinieri la donna che è stata picchiata dal marito per strada, in pieno giorno, nell’affollato quartiere San Lorenzo di Roma, mentre aveva in braccio la figlia neonata. L’uomo, un 30enne di origini peruviane, è stato identificato e condotto al carcere di Regina Coeli, la donna è stata condotta in ospedale.

Picchiata per strada dal marito

Un’auto ferma sul lato della carreggiata ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri di Roma.

All’interno della vettura, parcheggiata alla bene e meglio in Largo Passamonti, nel quartiere San Lorenzo, c’erano una donna e una neonata.

La donna era in lacrime, ricoperta di lividi e tumefazioni visibilmente freschi sul volto.

Ai militari avvicinatesi con cautela, la donna ha confidato: “È stato mio marito. Mi ha picchiata poco fa”.

Accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni.

Arrestato un 30enne a Roma

La pattuglia dei carabinieri si è immediatamente messa alla ricerca del marito, raggiunto poco dopo.

L’uomo, che si trovava ancora nei paraggi, è un 30enne di origini peruviane, immediatamente fermato dai militari.

Le indagini hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza ed è scattato l’arresto da parte della Procura della Repubblica.

Il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Roma. L’aggressore è stato trasferito al carcere di Regina Coeli, dove attenderà il processo.

Il reato di maltrattamenti in famiglia

Sul 30enne pesa l’accusa del reato di maltrattamenti in famiglia. Aggravata dalla presenza di una minore al momento dell’aggressione.

I maltrattamenti in famiglia rappresentano una delle forme più gravi di violenza domestica, disciplinati dall’art. 572 del Codice penale.

Il reato consiste in una serie di comportamenti vessatori, reiterati nel tempo, che creano una situazione di sofferenza psicologica o fisica costante e insopportabile per la vittima.

La pena prevista dal Codice penale è la reclusione da tre a sette anni, è inoltre possibile che, durante le indagini preliminari, il Pubblico Ministero richieda l’applicazione di una misura cautelare.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, così come nel caso di Roma.