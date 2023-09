A Napoli l'apecar scuolabus dove i bambini viaggiano in piedi senza protezioni, la foto shock

A Napoli ad alcune famiglie sarebbe stato offerto un servizio scuolabus fuori dai canoni: si tratta di un apecar che lascia montare sul retro una decina di minori per poi portarli a scuola. I piccoli vengono scarrozzati in piedi e senza alcun tipo di protezione, nel più totale spregio delle elementari norme di sicurezza.

Apecar trasformato in scuolabus, la denuncia

Il mezzo a tre ruote sarebbe stato avvistato nel quartiere Soccavo.

La denuncia è stata raccolta e rilanciata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, già consigliere regionale.

“È assurdo quanto accaduto. Come si può avere tanto disprezzo per la vita da rischiare di uccidere dei bambini per accompagnarli a scuola, come si fa ad essere così incoscienti?”, si domanda Borrelli.

“Ho deciso di segnalare alle Forze dell’Ordine affinché si faccia piena luce su questo fenomeno e si verifichi le circostanze e i protagonisti della segnalazione, soprattutto si indaghi anche se c’è qualcuno che percepisce anche soldi per questo servizio della morte”.

“Se quanto denunciato dai cittadini fosse confermato – prosegue il deputato – mi aspetto che all’autista del mezzo sia comminata una pena esemplare, senza attenuanti”.

Borrelli chiede di indagare i genitori

“Inoltre chiedo che vengano effettuate indagini anche sui genitori dei bambini, come si può pensare di mandarli a scuola facendoli viaggiare sul retro di un apecar in quel modo?”, si domanda ancora il deputato.

“Genitori che si comportano in questo modo probabilmente sono degli sciagurati. Si agisca in fretta prima che accada l’irreparabile”, conclude Francesco Emilio Borrelli.

Chi è Francesco Emilio Borrelli

Borrelli nasce come giornalista, per poi dedicarsi alla politica e all’attivismo.

Ha da subito militato nell’area dei Verdi. Fra i suoi incarichi recenti, quello di consigliere regionale in Campania, poi l’ingresso alla Camera dei deputati.

Francesco Emilio Borrelli si è da lungo tempo speso contro malaffare, malcostume e degrado conquistando un seguito di sostenitori, ma anche attirandosi antipatie.

Come ripicca contro le sue battaglie Borrelli è stato vittima di danneggiamenti e aggressioni.