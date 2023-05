A chi spetta il nuovo Bonus 150 euro a maggio 2023: come fare domanda online all'Inps e come riceverlo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’INPS ha confermato un nuovo accredito del Bonus 150 euro anche per il mese di maggio 2023. Questo contributo anti-inflazione, che inizialmente doveva durare solo fino alla primavera di quest’anno, continua a essere erogato in modo straordinario. Vediamo di che si tratta, a chi spetta e quali sono le date in cui arriverà l’accredito del contributo a maggio 2023.

A chi spetta il bonus da 150 euro di maggio

Prima di scoprire le date di pagamento del Bonus 150 euro per maggio 2023, è importante sapere a chi spetta questo nuovo accredito previsto dall’INPS.

La circolare numero 127 del 16 novembre 2022 aveva previsto le erogazioni del Bonus di 150 euro per i mesi di febbraio e marzo 2023. Tuttavia, non sempre le cose vanno come dovrebbero, e molti beneficiari non hanno ancora ricevuto il pagamento spettante da parte dell’Istituto.

Fonte foto: istockphoto Ad erogare il bonus da 150 euro a maggio è l’INPS, per coloro che non l’hanno ricevuto in precedenza

L’erogazione del contributo è prevista per coloro che non hanno mai ricevuto l’indennità in precedenza. Si tratta di persone che, pur essendo beneficiari del Bonus, non hanno ancora incassato le somme spettanti nei mesi di febbraio, marzo o aprile.

Quando viene pagato il bonus: le date

Chi si trova in questa situazione riceverà il pagamento del Bonus 150 euro in due momenti distinti. La prima data da segnare sul calendario è il 10 maggio 2023, mentre per altri la giornata utile è quella del 18 maggio per il saldo del contributo anti-inflazione.

Questo nuovo accredito residuo copre non solo coloro che ricevono automaticamente il Bonus dall’INPS, ma anche coloro che hanno presentato una specifica richiesta all’ente per ottenere il contributo.

Chi riceve il contributo in automatico

Le persone che ricevono il contributo automaticamente dall’INPS sono principalmente i beneficiari della NASpI e della DIS-COLL, a condizione che abbiano percepito l’indennità di disoccupazione lo scorso novembre.

Sono proprio questi soggetti che riceveranno il nuovo accredito del Bonus 150 euro a maggio 2023, alle date precedentemente menzionate, dopo il mancato pagamento di febbraio.

Va sottolineato che il pagamento del Bonus 150 euro a maggio 2023 non riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA. Per loro è previsto un Bonus complessivo di 350 euro (Bonus 150 euro più Bonus 200 euro), a condizione che il reddito non superi i 20.000 euro e la domanda sia stata presentata entro il 30 aprile.

Il nuovo accredito del Bonus 150 euro a maggio 2023 rappresenta la quadratura del cerchio per coloro che non hanno ancora ricevuto il contributo anti-inflazione. Si tratta di un beneficio molto interessante, come ad esempio il bonus trasporti, che è stato attivato di recente, oppure anche il bonus pedaggi autostradali riservato agli autotrasportatori.

Essendo trascorse le date di pagamento previste, se l’accredito non è stato effettuato, è importante informarsi presso la sede INPS più vicina sulle motivazioni, oppure attraverso il portale web dell’Istituto.