Il pagamento dell'assegno unico Inps a maggio: le date confermate dall'Istituto, quando arrivano gli accrediti

Si apre fra poco la prima finestra per i pagamenti dell’assegno unico universale, la misura a sostegno delle famiglie con figli a carico. A maggio ci sono tre finestre per i pagamenti, a seconda che nel nucleo familiare siano intervenute o meno delle variazioni.

Assegno unico maggio 2023: ecco quando arriva

Il calendario comunicato dall’Inps, dopo l’approvazione ad aprile, prevede tre date per il pagamento dell’assegno unico:

se nel mese in corso non sono intervenute variazioni rispetto al mese precedente, l’assegno sarà pagato dal 10 al 20 del mese ;

; se nel mese precedente sono intervenute variazioni nel nucleo familiare e nell’Isee, il pagamento dell’assegno unico slitta dal 20 al 30 del mese ;

; se il nucleo familiare è anche percettore di reddito di cittadinanza allora il pagamento, cumulativo di reddito e assegno unico, avviene il 27 del mese.

Cos’è l’assegno unico universale Inps

L’Assegno unico è stato introdotto nel 2021 in sostituzione di alcune precedenti misure a sostegno delle famiglie (bonus bebè, bonus asilo nido, congedo parentale retribuito…) per semplificare il sistema di aiuti alle famiglie.

L’assegno unico riguarda le famiglie con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni. Per i figli con disabilità non ci sono limiti d’età. L’assegno viene erogato dietro domanda degli interessati ed è valido per un anno.

L’importo dell’assegno unico è inversamente proporzionale al valore dell’Isee del nucleo familiare: ad Isee più bassi corrispondono importi progressivamente più elevati, e viceversa.

Fonte foto: ANSA

Possibile anche ottenere l’assegno senza presentare l’Isee, o anche avendo un Isee superiore al limite dei 43.240 euro stabilito per legge, ma in tal caso verranno erogati solo gli importi minimi previsti dalla normativa.

L’importo minimo è pari a 54,10 euro al mese. Il governo Meloni ha alzato gli importi dell’assegno unico per i nuclei familiari che si trovino in determinate condizioni.

Assegno unico aumenti 2023

Nel 2023 sono stati aumentati gli importi per i figli minori entro il primo anno di vita e per i nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti 2022 per i figli disabili maggiorenni e, infine, è stato confermato l’aumento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.