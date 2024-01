5 morti nella barca affondata in Brasile dopo una lite tra alcuni passeggeri: tra le vittime anche un bambino

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in Brasile. Una barca si è ribaltata nello Stato di Bahia, mentre portava circa 30 persone a una festa privata su un’isola. La causa sarebbe una lite tra i passeggeri. Tra le 5 vittime recuperate anche un bambino.

La dinamica dell’incidente di Bahia

Nel territorio della regione di Madre de Deus, una zona turistica dello Stato brasiliano di Bahia, sulla costa orientale del Paese, a nord est della capitale Brasilia, una barca con a bordo circa 30 persone si è ribaltata.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, l’imbarcazione si sarebbe capovolta a causa di una lite scoppiata durante la traversata che doveva portare i passeggeri sull’isola di Maria Guarda, nella baia di Todos os Santos.

Fonte foto: 123RF La zona del Brasile dove si è ribaltata la nave

Sull’isola avrebbe dovuto tenersi una festa alla quale i passeggeri della nave avrebbero dovuto partecipare. La polizia ha immediatamente avviato i soccorsi, ma non è riuscita a impedire che l’incidente causasse alcune vittime.

Le vittime del ribaltamento della barca

In tutto, a operazioni di salvataggio concluse, le vittime accertate tra le persone recuperate dalla barca ribaltata nella baia di Todos os Santos sono 5. Si tratterebbe, stando a quanto riportano i media brasiliani, di 4 adulti e un bambino.

Altre 5 persone sarebbero state tratte in salvo dalle acque della baia e medicate sul posto. Il conto delle vittime potrebbe però aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. La polizia ha infatti comunicato che risultano dispersi un altro bambino e il capitano della nave.

Le indagini della polizia brasiliana

Le autorità brasiliane stanno ancora indagando su quanto sia accaduto a bordo dell’imbarcazione che si è ribaltata: “Sono in corso indagini per determinare le circostanze e la possibile responsabilità dell’affondamento” ha dichiarato ai media locali la protezione civile che ha svolto le operazioni di recupero delle persone finite in mare.

Al momento infatti si sa soltanto che, secondo alcune testimonianze dei passeggeri sopravvissuti all’incidente, a causare il ribaltamento della nave sarebbe stata una lite tra alcuni dei passeggeri stessi, che avrebbe sbilanciato l’imbarcazione.

Inoltre, stando a quanto riportato dalla polizia che sta indagando sulla dinamica esatta del naufragio, la barca sarebbe stata sovraffollata. Per questa ragione si sarebbe ribaltata così facilmente nel tragitto che doveva condurre all’isola di Maria Guarda.