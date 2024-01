Barca con a bordo due amici a caccia di anatre si ribalta nel lago di Massaciuccoli: morti entrambi gli uomini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma nel lago di Massaciuccoli, in Versilia. Nel primo pomeriggio di domenica 7 gennaio una barca si è rovesciata, facendo cadere in acqua due amici che erano impegnati nella caccia delle anatre. Entrambi gli uomini sono morti.

Lago di Massaciuccoli, imbarcazione si rovescia: bilancio tragico

L’episodio è avvenuto poco dopo le 14,30, nel tratto di lago più vicino a Torre del Lago, frazione di Viareggio.

A perdere la vita Giorgio Montemagni, 69 anni, e Andrea Pardini, 52 anni. Entrambi abitavano a Torre del Lago.

Fonte foto: ANSA

La dinamica dell’incidente: distrazione fatale

A causare il rovesciamento della piccola barca in alluminio si pensa che sia stato un attimo di distrazione da parte dei due amici, i quali sono caduti in acqua. Un dramma avvenuto in pochi istanti.

I due uomini erano soliti andare assieme a caccia di anatre, pratica permessa sul lago due giorni a settimana.

Domenica mattina, Giorgio e Andrea si sono trovati per andare a svagarsi sul lago come molte altre volte in precedenza. L’ultimo contatto con le famiglie è avvenuto intorno alle 10:30, con i due amici che hanno fatto sapere che sarebbero rientrati a casa a breve. Poi di loro si sono perse le tracce.

L’allarme lanciato dai famigliari

I familiari, non vedendo i due amici rincasare, hanno lanciato l’allarme che ha dato il via alle ricerche.

Sono così entrate in azione le squadre di soccorsi inviate dalla centrale operativa del 118. Con loro i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.

Il cadavere di Montemagni è stato ritrovato poco dopo l’inizio delle ricerche nel tratto di lago vicino a Torre del Lago. Il corpo del 69enne è stato trasportato a riva.

Per diverse ore non si sono invece avute notizie di Pardini. A tarda serata, le squadre di soccorsi, dopo averlo cercato per parecchie ore, l’hanno trovato, purtroppo senza vita.