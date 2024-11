Naufragio della nave da crociera nel Mar Rosso, la Sea Story avrebbe urtato la barriera corallina a Marsa Alam

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Sea Story avrebbe urtato una barriera corallina. Questa la possibile causa del naufragio della nave da crociera avvenuto in Egitto nei pressi di Marsa Alam, popolare località turistica nel Mar Rosso. Ci sono diversi dispersi tra le decine di persone che si trovavano a bordo dell’imbarcazione.

Naufragio nel Mar Rosso a Marsa Alam

Sono in corso le operazioni di ricerca di diverse persone che risultano disperse nel naufragio di una nave da crociera in navigazione tra Marsa Allam e Hurghada, nel Mar Rosso.

L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, lunedì 25 novembre. Ad affondare vicino alla costa a sud di Marsa Alam è stato uno yacht turistico, la Sea Story.

Fonte foto: ANSA I mezzi di soccorso egiziani sulla spiaggia

Nave affondata, si cercano i dispersi

Secondo quanto reso noto dalle autorità egiziane, a bordo della nave affondata c’erano 31 turisti e 14 membri dell’equipaggio.

Finora sono state soccorse e messe in salvo 27 persone, vanno avanti le operazioni per localizzare 17 dispersi.

Non sono state fornite indicazioni sulle nazionalità di naufraghi e dispersi, ma stando all’ambasciata italiana in Egitto al momento non risultano italiani coinvolti.

La Sea Story avrebbe urtato la barriera corallina

L’imbarcazione, uno yacht di 44 metri costruito nel 2022, era salpata domenica 24 novembre da Marsa Alam e sarebbe dovuta arrivare a Hurghada venerdì prossimo.

La Sea Story era una barca che portava i turisti a fare delle immersioni in diverse zone del sud del Mar Rosso, in una mini crociera da 5 giorni.

Stando alla testimonianza di una fonte locale raccolta da Ansa, la nave sarebbe finita con l’urtare la barriera corallina a causa del forte vento.

I precedenti

L’incidente della Sea Story è almeno il terzo del genere registrato quest’anno in Egitto nei pressi di Marsa Alam, una delle principali località turistiche sul Mar Rosso.

All’inizio di novembre 30 persone erano state tratte in salvo da un’imbarcazione per immersioni prima che affondasse nei pressi di una barriera corallina. A giugno un altro incidente simile, soccorso un gruppo di turisti francesi.

Nel 2023 tre turisti britannici avevano perso la vita a causa di un incendio che aveva distrutto il loro yacht.