28enne muore dissanguato in un giardino a Parma, si è ferito scavalcando una cancellata in ferro

Un giovane di 28 anni è stato trovato morto in un giardino di un condominio di viale Partigiani d’Italia, a Parma. La tragedia è avvenuta sabato 11 marzo nel capoluogo emiliano. Dai primi riscontri effettuati dagli agenti della squadra volante, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il corpo del ragazzo è stato trovato in una pozza di sangue. L’ipotesi più accreditata è che sia rimasto ferito mentre tentava di scavalcare la cancellata in ferro del condominio.

La vittima ha perso i sensi a causa dell’emorragia

Probabilmente, dopo essere rimasto ferito all’inguine, il giovane ha cominciato a perdere molto sangue ed è svenuto nel giro di pochi minuti. Impossibilitato a chiamare i soccorsi, il 28enne si è accasciato nel giardino dell’abitazione che si trova tra via Bellini e via Puccini.

Nella mattinata di sabato 11 marzo la terribile scoperta. Il corpo di Michele Guzzo, questo il nome del ragazzo, è stato trovato senza vita.

Nel condominio vive un amico del giovane

A quanto pare il giovane stava scavalcando la recinzione del condominio per andare a trovare un amico che vive lì. Ignoto il motivo per cui, invece di entrare dal portone principale, il 28enne abbia deciso di passare dal giardino scavalcando la cancellata in ferro.

Mentre tentava di entrare nel giardino una delle punte della recinzione gli ha reciso l’arteria femorale provocandogli un’emorragia fatale.

Il corpo del giovane è stato trovato la mattina di sabato 11 marzo. Inutile l’intervento degli operatori sanitari giunti sul posto.

Una tragica fatalità

L’ipotesi iniziale, ovvero che la vittima stesse scavalcando per compiere un furto, è stata poi esclusa dalle forze dell’ordine.

Il giovane, infatti, conosceva un amico che abitava nel palazzo e voleva andare a trovarlo.

Una tragica fatalità, dunque, quella che ha portato al decesso del 28enne di Parma Michele Guzzo. Il giovane lavorava nel settore della ristorazione in Romagna