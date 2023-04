19enne muore in uno scontro tra auto e moto a Verzegnis, in corso le indagini per ricostruire l'incidente

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una ragazza di 19 anni è morta mentre viaggiava sulla sua moto a seguito di uno scontro con un’auto. La tragedia si è consumata lungo la strada che collega Verzegnis a Sella Chianzutan, in provincia di Udine, intorno alle 22:30 di venerdì 14 aprile. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia a Verzegnis, 19enne muore in un incidente

Come ricostruisce ‘Udine Today’, l’incidente ha avuto luogo lungo la ex provinciale 1 che collega Verzegnis a Sella Chianzutan, a pochi chilometri dal centro abitato di Chiaicis.

Una ragazza di 19 anni, Martina Socciarelli, stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando si è scontrata con un’auto a bordo della quale viaggiavano due ragazzi.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi tramite il numero delle emergenze Nue112 e sul luogo sono arrivati i soccorritori della Sores insieme all’elisoccorso.

I soccorsi e le indagini

I sanitari hanno lavorato in sinergia con i vigili del fuoco che hanno subito provveduto a liberare le persone coinvolte dalle lamiere.

Le condizioni della ragazza si sono presentate subito gravi. Come scrive ‘Il Gazzettino’, Martina Socciarelli è stata sottoposta ad una disperata manovra di rianimazione, ma per le ferite riportate i sanitari non hanno potuto fare altro che documentarne il decesso.

Nel frattempo gli altri due ragazzi, uno dei quali di 20 anni, sono stati trasportati all’ospedale con ferite lievi.

Martina era originaria di Perugia e avrebbe compiuto 20 anni nel mese di luglio, scrive ‘Nordest24’. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Tolmezzo per ricostruire le dinamiche e le cause dell’incidente, ancora ignote.

Due tragedie in poche ore

Solamente poche ore prima, nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, un altro incidente si è concluso in tragedia.

A Roma, lungo la Salaria, uno scontro tra quattro vetture ha causato la morte di due persone probabilmente per le continue piogge che da giorni imperversano sul Lazio e rendono pericolose le strade.

Un altro giovanissimo di appena 15 anni, invece, è morto a Oppeano dopo essere stato investito da un’auto.