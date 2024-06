"Sono morto, non esisto più", il video di Paul Pogba non è come sembra: cos'ha detto davvero il calciatore

“Sono finito, sono morto: Paul Pogba non esiste più“. Il calciatore francese, squalificato fino al 2027 per doping, torna a far parlare di sé per via di un’intervista rilanciata da Hietip Sports sui propri canali nei giorni di Euro 2024. Il quotidiano The Guardian Nigeria ha pubblicato altri spezzoni dell’intervista. In realtà, il video con le dichiarazioni drammatiche del giocatore della Juventus risale a quasi un anno fa, addirittura prima della squalifica. L’intervista era stata rilasciata alla giornalista Iman Amrani di Al Jazeera, e pubblicata sull’account YouTube Al Jazeera English l’11 settembre 2023. Pogba è stato squalificato il 29 febbraio 2024. E, inoltre, lo spezzone preso e condiviso sui social parlava di altro.

Le parole di Paul Pogba: “Sono morto, non esisto più”

Nello spezzone condiviso da Hietip Sports sui social il 22 giugno 2024 si sente Pogba dire: “Sono finito, sono morto, Paul Pogba non esiste più“.

Subito dopo, le immagini più rilevanti della carriera, con maglie diverse tra cui quella della Juventus e della Nazionale francese.

Data la squalifica per doping di 4 anni rimediata a febbraio, in tanti hanno collegato quelle parole al dramma sportivo vissuto dal calciatore.

Il video con le dichiarazioni di 9 mesi fa

In realtà, quelle parole risalgono addirittura all’11 settembre 2023, data in cui l’account in inglese di Al Jazeera, su YouTube, ha pubblicato l’intervista, curata dalla giornalista Iman Amrani.

Come spiegato anche nella descrizione del video, si tratta di un faccia a faccia registrato non solo prima della squalifica per doping, ma addirittura prima che arrivasse la notizia della positività (il test post Udinese-Juventus era del 20 agosto 2023, la notizia della positività in Italia si è diffusa proprio l’11 settembre).

Ma allora di cosa parla Pogba?

Quelle parole arrivano dopo un’analisi della grandezza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi:

“Loro devono sempre dimostrare chi sono, nonostante siano Cristiano Ronaldo e Messi. Il calcio è bello, ma è crudele. Le persone ti dimenticano già solo il giorno dopo che hai fatto qualcosa di importante. Il giorno dopo non sei nessuno. Le persone ti aspettano. ‘Lui è finito, la sua carriera è finita’ e dicono altre cose, che sono finito, che sono morto, che Paul Pogba non esiste più, che non sono un calciatore tra i migliori, che sono sempre infortunato. Tutti questi commenti ti arrivano nonostante una buona carriera, o un gol che vale un Mondiale. Insomma, la gente dimentica e tu devi dimostrare sempre”.

La squalifica fino al 2027 per doping

Nel frattempo, il 29 febbraio 2024, Paul Pogba è stato squalificato per doping fino al 2027.

Attualmente è sotto contratto con la Juventus, ma probabilmente solo per mere motivazioni fiscali, al fine di consentire al club di non perdere i benefici del Decreto Crescita.

La società infatti dovrà aspettare la fine del secondo anno dell’accordo con il giocatore – che nel frattempo percepisce il minimo sindacale come previsto in casi simili al suo -: pertanto, Pogba dovrebbe lasciare la Juventus solo dopo il 30 giugno 2024, quindi tra pochissimi giorni.