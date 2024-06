Fedez diffida FarWest per un'inchiesta sulla beneficenza: le reazioni di Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli

Questa Chiara Ferragni non se la vuole proprio perdere. Fedez è finito al centro di un’inchiesta giornalistica del programma di Salvo Sottile, FarWest, per la sua attività di beneficenza legata al libro di favole “Quando sarai grande”, a sostegno dell’associazione Heal Onlus. La trasmissione di Rai3 ha voluto approfondire la vicenda e, come testimoniato dallo stesso conduttore, tra i più interessati ci sarebbe proprio l’ex moglie influencer, che non ha esitato ad aggiungere tra i preferiti il post sul dossier, rilanciato sulle pagine social della trasmissione.

L’inchiesta di FarWest

Fedez aveva promosso nel 2019 il suo libro, scritto per devolvere il ricavato all’Onlus che promuove la ricerca sui tumori cerebrali infantili, ma la pubblicazione è oggi sotto i riflettori della redazione di FarWest. Lo scorso fine settimana, a margine di un incontro pacificatore sull’ex Ilva a Taranto con il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, l’ex rapper è stato protagonista anche di un botta e risposta con la giornalista di Farwest, Rebecca Pecori, proprio a proposito dell’inchiesta.

Secondo quanto anticipato dagli autori del servizio, in onda su Rai3 alle 21.20 di lunedì 24 giugno, si tratterebbe di una “Balocco pro tempore“, facendo riferimento al caso che ha mandato in frantumi l’immagine e gli affari di Chiara Ferragni.

La risposta di Fedez

L’inchiesta non è però piaciuta a Fedez, che tramite i suoi legali ha diffidato la trasmissione, rispondendo così alle accuse: “Esistono enti a tutela dei consumatori che sanciscono se la comunicazione è stata fatta correttamente o scorrettamente E nessun tribunale mi ha detto che io ho sbagliato quella attività. Sono stati donati dei soldi. Né l’Antitrust, né altro ente ha mai detto nulla”.

“Magari dono più di quello che vendo – è stata la replica del rapper – Ho donato 15 mila euro. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell’uovo. L’attività è stata fatta, i soldi sono stati donati e né l’Antitrust né nessun altro tipo di ente ha mai detto nulla.

La reazione di Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli

In attesa di scoprire i contenuti del servizio di FarWest, è proprio il caso di dire che questo elemento piace a Chiara Ferragni, la quale non ha perso tempo a seguire le anticipazioni sulla vicenda lanciate dal programma sui propri canali social.

Ma tra le interessate al caso c’è anche Selvaggia Lucarelli, che sarà ospite in trasmissione: “Fedez, in presenza del presidente del Codacons che ora indossa maglietta con il volto del rapper, non risponde alle domande di una giornalista di Rai3 (del programma FarWest) sulla sua opaca beneficenza per i terremotati di Amatrice e non solo. Domani sera, nonostante le diffide dei suoi avvocati, il programma andrà in onda” ha commentato la giornalista.