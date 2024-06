Chiara Ferragni e la frecciata a Fedez con una canzone di Coez: "Bello rimettere insieme i pezzi"

La guerra dei Ferragnez continua, con i social che da contenitore di un mondo ovattato diventano un ring sul quale fronteggiarsi in absentia: l’ultima novità arriva da Chiara Ferragni, che nelle storie Instagram pubblica una citazione da un brano di Coez – È sempre bello, title track del disco uscito nel 2019 – senza fare esplicitamente il nome di Fedez, che tuttavia è l’unico destinatario possibile.

Chiara Ferragni e la citazione di Coez

“Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli”, queste le parole del brano di Coez che Chiara Ferragni, con lo screenshot preso dalle lyrics di Spotify, fa proprie.

Negli anni, Coez ha abituato il suo pubblico a quelle narrazioni a metà tra il cantautorato e il rap che disegnano senza equivoci tutte le sfumature delle relazioni personali, dall’inizio alla fine di un amore con tutte le conseguenze dei casi.

Chiara Ferragni non aggiunge altro, a parte l’emoji di due mani unite per formare un cuore. Eppure il riferimento a Fedez è chiaro, visto che parliamo di una evidente riflessione sulla fine di un rapporto.

Per il momento Fedez non risponde. Piuttosto, nelle sue storie Instagram è comparsa la foto che nessuno si aspettava: il rapper e imprenditore digitale ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme a Carlo Rienzi del Codacons.

Fedez sbarca su OnlyFans

Intanto Fedez ha annunciato l’apertura di un canale su OnlyFans. L’esclusiva è stata data dallo stesso Federico Lucia a Giuseppe Cruciani de ‘La Zanzara‘: “Tutti mi dicono che devo ripulirmi l’immagine, e io ‘tac’ faccio il contrario”. Il rapper ha precisato che non ci saranno contenuti espliciti.

In seguito, sempre insieme a Cruciani Fedez ha ironizzato sulla possibilità di scrivere un libro su Selvaggia Lucarelli, imboccato ironicamente dal conduttore radiofonico che gli ha detto: “Pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli”. Fedez, dunque, ha risposto: “Adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello”.

Le ultime dichiarazioni sulla moglie

Recentemente Fedez ha parlato della fine della relazione con Chiara Ferragni insieme a GrenBaud, un noto streamer di Twitch. Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere.

Il rapper, infatti, ha parlato del matrimonio con Chiara Ferragni come di una “relazione tossica“, in cui “ci facevamo del male a vicenda“, dunque senza attribuire colpe all’influencer. “Non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”, ha concluso.