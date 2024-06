Trovato morto Nicolas Matias Del Rio, il corriere scomparso sull'Amiata (Grosseto): si indaga per omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Svolta nel caso di Nicolas Matias Del Rio, il corriere 40enne scomparso un mese fa alle pendici dell’Amiata mentre faceva un consegna di borse di lusso. I carabinieri hanno ritrovato il corpo privo di vita dell’uomo in un dirupo vicino a una villetta ad Arcidosso, in provincia di Grosseto.

Trovato morto Nicolas Matias Del Rio

Si sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche di Nicolas Matias Del Rio, corriere di origini argentine di cui non si avevano più notizie dal 22 maggio 2024.

Come riporta Il Tirreno, nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, gli investigatori hanno ritrovato il cadavere dell’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’uomo è stato trovato morto nei pressi di una villetta ad Arcidosso, in provincia di Grosseto

Il corpo trovato in un dirupo ad Arcidosso (Grosseto)

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato dai carabinieri in un dirupo vicino a una villetta ad Arcidosso (Grosseto), in località Case Sallustri.

Si tratta della stessa villetta dove nelle scorse settimane le forze dell’ordine avevano rinvenuto degli accessori di pelletteria appartenenti alla casa di moda che aveva confezionato le borse che Del Rio stava trasportando.

Gli investigatori sono così tornati nella villetta per un nuovo sopralluogo, che ha portato alla scoperta del cadavere.

Tre in carcere, si indaga per omicidio

Per la scomparsa di Del Rio sono già state arrestate tre persone: l’albanese Klodjan Gjoni, 33 anni, e i turchi Ozgur Bozkurt, 44 anni, e Kaia Emre, 28enne.

Già indagati per rapina e danneggiamento, ai tre viene ora contestata l’accusa di omicidio volontario e sequestro di persona.

A loro nelle ultime ore si sono aggiunti i nomi di altri due indagati: come riporta La Nazione, si tratta di Niko Gjoni, padre di Klodian, e Zindan Bozkurt, parente di Ozgur. Sono indagati per rapina, sequestro di persona e danneggiamento in concorso con i tre già in carcere.

La scomparsa di Nicolas Matias Del Rio

Il 22 maggio 2024 Nicolas Matias Del Rio era partito per una consegna di borse di lusso commissionata dall’azienda di Piancastagnaio (Siena) per la quale lavorava, per conto della ditta New Futura.

Ma non era mai arrivato a destinazione, lui e il furgone, privo di gps, erano svaniti nel nulla. Due giorni dopo la denuncia di scomparsa, il furgone era stato ritrovato a Roccalbegna (Grosseto), completamente carbonizzato. Del 40enne e del carico nessuna traccia.

La trappola

Secondo i carabinieri e la procura di Grosseto che indagano sul caso, Nicolas Matias Del Rio sarebbe stato attirato in una trappola dagli indagati, con lo scopo di rubargli il prezioso carico.

Uno di loro si sarebbe finto un collega in difficoltà, ottenendo un passaggio per completare una propria consegna. Il 40enne sarebbe così stato attirato in una zona isolata, tra i boschi, aggredito e derubato, il furgone dato alle fiamme per coprire le tracce.

Secondo l’accusa Del Rio sarebbe stato ucciso in quei frangenti, ma serviranno ulteriori accertamenti, a partire dall’autopsia, per chiarire cosa sia successo.