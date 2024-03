16enne morto a Leporano vicino Taranto in un incidente: auto contro il muro di una villa, c'è un ferito grave

Ennesima scia di sangue sulle strade italiane. Mercoledì 27 marzo, poco prima dello scoccare della mezzanotte, a Leporano, piccolo comune in provincia di Taranto, si è consumato un drammatico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni.

Tragico incidente a Leporano, a Taranto: morto un ragazzo di 16 anni

La tragedia si è verificata sulla strada di Leporano che porta al mare, in località Luogovivo.

Il minorenne era a bordo di una Opel Astra guidata da un uomo di 28 anni. La vettura, per cause ancora da accertare, a un certo punto è uscita di strada andandosi a schiantare contro il muro di una villa.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Per il ragazzo di 16 anni non c’è stato nulla da fare. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 era già morto.

Il corpo senza vita estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

È stato necessario l’intervento dei vigili per estrarre il corpo senza vita dalle lamiere contorte.

Il 28enne che era al volante dell’Opel Astra è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

La dinamica dell’incidente e le cause sono al vaglio dei Carabinieri di Leporano.

Si continua a morire sulle strade italiane

L’incidente mortale di Leporano è l’ultimo di una lunga serie. Si continua infatti a morire sulla strada. Nei giorni scorsi un’altra tragedia, con un ragazzo di 26 anni che ha perso la vita in un incidente in moto contro un’auto a Colleferro, nell’area metropolitana di Roma.

Il motociclista, Gianmarco Navarra, residente a Segni, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale in seguito al violento scontro in via Carpinetana Sud.

Il conducente di 20 anni della Lancia Y coinvolta nell’urto non ha riportato conseguenze gravi.