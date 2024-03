Morto a 26 anni in un incidente a Colleferro su via Carpinetana Sud: scontro letale in moto con un'auto

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente in moto contro un’auto a Colleferro, nell’area metropolitana di Roma. Il motociclista, Gianmarco Navarra, residente a Segni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale in seguito al violento scontro in via Carpinetana Sud. Il conducente di 20 anni della Lancia Y coinvolta nell’urto non dovrebbe aver riportato conseguenze.

L’incidente a Colleferro

L’incidente è avvenuto tra le 21.30 e le 22 di domenica 24 marzo, sulla strada che porta fino al comune di Carpineto Romano. Secondo informazioni riportate da RomaToday, Navarra, in sella alla sua Ktm 690, si sarebbe scontrato con l’auto del 20enne, che aveva appena svoltato uscendo da un’abitazione.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni sulla dinamica dello schianto, il 26enne si sarebbe trovato davanti all’improvviso la Lancia dopo il sorpasso su un’altra auto, in un tratto di strada poco illuminato.

I soccorsi in via Carpinetana

Il 20enne alla guida della Lancia si è fermato subito a prestare i primi soccorsi. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Colleferro e il personale sanitario del 118, che ha trasportato il 26enne in ospedale in gravi condizioni. Navarra è morto poco dopo il ricovero.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e i due mezzi sono stato sequestrati, mentre il conducente dell’auto coinvolta è stato sottoposto ai test del caso per alcol e droga.

La notizia ha sconvolto la comunità del comune di Segni, dove il ragazzo era benvoluto e conosciuto per la sua passione per lo sport, dalle moto allo snowboard. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua famiglia sui social: “Gianmà, c’hai fatto un brutto scherzo veramente. Corri, sali e stringi forte tuo papà” si legge tra i commenti.

