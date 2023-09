14enne violentata alla festa di paese in Alto Adige da due uomini: prima avrebbero molestato un'altra ragazza

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ennesimo caso di violenza sessuale su giovanissime ragazze in Italia: questa volta arriva da Bolzano, dove due uomini si sarebbero resi protagonisti di un’atroce stupro ai danni di una 14enne. Il tutto sarebbe successo durante una festa di paese.

La violenza è avvenuta nel mese di luglio

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera e da testate locali del Trentino Alto-Adige, tutto sarebbe accaduto nel mese di luglio. Per mantenere il massimo riserbo e consentire agli inquirenti di indagare, la vicenda non è emersa sino ad ora.

Viene riferito che una 14enne ha denunciato di essere stata violentata da due uomini durante una festa di paese che stava trascorrendo tra amici, a Bolzano. I due, poco prima avrebbero palpeggiato anche un’altra giovane ragazza, amica della vittima che ha denunciato.

Non è stata resa nota l'esatta località dei fatti, ma è in provincia di Bolzano

I carabinieri hanno immediatamente attivato il Codice Rosso: le due persone indiziate sarebbero residenti fuori regione, ma ancora non sarebbero state identificate o fermate. Per tutelare la privacy della vittima minorenne, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul caso.

La reazione del sindaco della località

Il Corriere della Sera ha raccolto alcune dichiarazioni del sindaco della località dove sono avvenuti i fatti. Appena venuto a sapere cosa sarebbe successo, ha provato a parlare con i Carabinieri ma non hanno potuto dirgli niente.

“Spero che i responsabili vengano identificati presto e che la giustizia faccia il suo corso – ha poi aggiunto – quando si sente parlare di stupri e violenze sessuali sulla stampa, si ha l’impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo però non è così”.

Per il primo cittadino, è preciso dovere “fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, chiedendo di intensificare i controlli“. Punta poi il dito contro gli eccessi di alcol: “Troppo spesso si verificano. Con certe persone che poi non ragionano più”.

I casi recenti di violenza sessuale in Italia

Non si può che parlare di emergenza in Italia. Lo dicono i numeri e le cronache relative alle violenze sessuali: solo nelle ultime settimane, sono emersi i terribili casi di Palermo e quello di Caivano, che ha spinto il governo a varare d’urgenza un decreto legge.

Anche in Alto-Adige, nel corso dell’estate, si sono verificate altre violenze oltre quella capitata alla 14enne durante la festa di paese. Una 21enne è stata violentata nei bagni di un locale a Merano, dopo essere stata avvicinata da un 30enne di origini straniere.

Dopo essere stata bloccata e aver subito la violenza, è riuscita a scappare, chiedere aiuto e andare in ospedale. Qui, poco dopo, è arrivato anche l’autore dello stupro, vittima di un pestaggio che non è chiaro se sia avvenuto proprio in relazione alla violenza sessuale nel locale.