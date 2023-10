Yogurt greco Welless senza lattosio ritirato dai supermercati Penny Market: errore durante il confezionamento

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Rischio intolleranza alimentare. Il ministero della Salute ha comunicato di aver ritirato dagli scaffali dei supermercati un lotto di yogurt greco senza lattosio a causa della possibile presenza di lattosio, dovuta ad un errore durante il confezionamento. Il prodotto in questione è lo yogurt greco magro bianco senza lattosio a marchio Welless venduto da Penny Market. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto.

Quali sono i lotti ritirati

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dello yogurt greco Welless senza lattosio dai supermercati Penny Market il 14 ottobre 2023, per via della presenza accidentale di lattosio nel prodotto.

Secondo quanto comunicato, a causa di un errore di confezionamento su alcuni vasetti di yogurt greco convenzionale (quindi con lattosio) sono stati poste le pellicole dello yogurt greco magro senza lattosio.

Fonte foto: Ministero Salute Lo yogurt greco senza lattosio ritirato da Penny Market

Il prodotto in questione, venduto da Penny Market, è stato realizzato dall’azienda Kri Kri S.A. nello stabilimento di Serres, in Grecia (marchio di identificazione GR 45 883 EC). Lo yogurt è venduto in vasetti da 150 grammi con la data di scadenza 18/11/2023, corrispondente al numero di lotto.

Cosa fare se si è acquistato lo yogurt ritirato

Se si è acquistato il lotto di yogurt in questione, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare il prodotto con la data di scadenza segnalata.

Il prodotto va riportato al punto vendita dove è stato acquistato per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda le seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

L’intolleranza al lattosio

I rischi del consumo del prodotto riguardano soltanto le persone che sono intolleranti al lattosio.

Il lattosio è costituito da glucosio e galattosio e si trova nel latte, nello yogurt e nei formaggi freschi. Viene però utilizzato nell’industria alimentare come ingrediente e/o additivo in molti prodotti, come caramelle, cioccolato al latte, gelato, burro, creme e salse, prodotti da forno, salumi e alimenti in scatola.

L’intolleranza al lattosio è causata dall’assenza della lattasi, che è l’enzima che scinde il lattosio in glucosio e galattosio. Il lattosio non digerito resta nell’intestino e viene fermentato dalla flora batterica, con la conseguente produzione di metaboliti secondari e gas.

I sintomi più frequenti associati all’intolleranza al lattosio sono: