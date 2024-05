Elly Schlein paragonata alla donna di Neanderthal da esponente di FdI Luigi Rispoli: è bufera. Poi le scuse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

“Separate alla nascita…“. Con questo commento in un post pubblicato su ‘X’ (e poi rimosso), il vice-presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, ha paragonato la segretaria del Pd Elly Schlein a una donna di Neanderthal. Ne è nata una bufera e il dirigente di Fratelli d’Italia ha chiesto scusa.

Il post di Rispoli su Elly Schlein e la donna di Neanderthal

L’immagine nel post pubblicato sul profilo di Luigi Rispoli su ‘X’ affiancava un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal, sulla base del ritrovamento di alcune ossa in Iraq, e una fotografia di Elly Schlein.

Immediate sono scattate le polemiche, con il Partito Democratico che ha richiesto l’intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aveva nominato lo stesso Rispoli come consulente.

La protesta del Pd

La capogruppo democratica in commissione Cultura alla Camera dei Deputati Irene Manzi, in alcune dichiarazioni riportate da ‘ANSA’, ha commentato: “Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il Teatro del ministero della Cultura”. Irene Manzi ha definito il post “gravemente offensivo e sessista” e ha aggiunto: “Che nomine sta facendo Sangiuliano?”.

Ancora Irene Manzi: “Il ministro sta indicando nelle istituzioni culturali numerosi esponenti del suo partito. Una vera e propria occupazione politica di istituti e commissioni, che dovrebbero non avere pressioni e preconcetti”.

Le scuse di Luigi Rispoli a Elly Schlein

Sempre via ‘X’, Luigi Rispoli ha chiesto scusa a Elly Schlein, dando la colpa a un suo collaboratore: “A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein“.