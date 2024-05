Rapinano la banca e sequestrano i presenti a Napoli fuggendo col bottino: coppia arrestata dai carabinieri

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Coppia arrestata a Napoli dopo una rapina in banca a pistola spianata e la fuga con il bottino di oltre 12mila euro. Un 38enne di Scampia noto alle forze dell’ordine avrebbe infatti sequestrato per 40 minuti dipendenti e clienti nel corso dell’azione nel quartiere Chiaiano, con la compagna 40enne usata come palo. Dopo meno di un’ora i due sono stati arrestati nella loro abitazione, e portati in carcere con l’accusa di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.

Coppia arrestata a Napoli dopo rapina in banca e fuga con bottino di 12mila euro

Rapina in banca e fuga con il bottino di oltre 12mila euro per una coppia di Napoli, arrestata poco dopo il crimine avvenuto nel quartiere Chiaiano.

Nel corso della rapina l’uomo è entrato nella banca di via Emilio Scaglione con la pistola e un coltello in pugno, lasciando fuori la compagna come palo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via Emilio Scaglione a Napoli, nel quartiere Chiaiano, dove una banca è stata rapinata da una coppia poi arrestata dai carabinieri

Per 40 minuti, tempo necessario allo sblocco della cassaforte ATM temporizzata, il rapinatore ha sequestrato dipendenti e clienti, costringendo poi uno degli impiegati a svuotare il bancomat.

La fuga della coppia autrice della rapina a Napoli

La coppia autrice della rapina nel quartiere Chiaiano di Napoli si è poi messa in fuga con il sacco carico di contanti, oltre 12mila euro raccolti dall’uomo mentre la donna era fuori come palo.

Il personale ha chiamato subito dopo i carabinieri, arrivati sul posto con il nucleo operativo Vomero e della stazione Marianella.

Grazie alle immagini di sorveglianza le autorità sono riuscite in pochi minuti a individuare gli autori della rapina, già noti alle forze dell’ordine.

Giuseppe Merolla e Giuseppina Aceto in arresto per rapina aggravata e sequestro di persona

I carabinieri hanno infatti riconosciuto Giuseppe Merolla, 38enne di Scampia ai domiciliari noto alle forze dell’ordine, e la compagna Giuseppina Aceto, 40 anni.

Conoscendo l’indirizzo della loro abitazione, i carabinieri si sono recati sul posto e la coppia è finita in manette, mentre i militari trovavano in casa una revolver a salve con 25 cartucce, 1520 euro in contante ritenuto di provenienza illecito, oltre al cappellino e al passamontagna usati nella rapina.

Merolla e Aceto sono ora entrambi in carcere in attesa di giudizio, con l’accusa di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.