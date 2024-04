Supermercati aperti Primo Maggio da Esselunga e Conad a Carrefour e Lidl: chi chiude per la Festa del Lavoro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aperture straordinarie. Alcuni supermercati rimarranno aperti anche il Primo Maggio, nonostante la festività nazionale. I programmi di tutte le maggiori catene, da Esselunga a Conad, da Carrefour a Lidl.

I supermercati aperti il Primo Maggio

Nonostante la festa dei lavoratori del Primio Maggio sia una festività nazionale nella quale molte attività produttive si fermano, da diversi anni alcuni supermercati hanno preso l’abitudine di rimanere aperti, seppure spesso a orario ridotto.

Tutte le principali catene si sono adeguate a questa nuova tendenza, che mette l’Italia più in linea con altri Paesi europei e occidentali, dove difficilmente anche in caso di festività nazionale, si ha una chiusura totale dei negozi.

Fonte foto: Ansa Conad, tra le catene che ha scelto di rimanere aperta il Primo Maggio

Al contrario, spesso soprattutto i commercianti preferiscono approfittare della giornata libera di buona parte dei propri clienti per attirarli nei negozi e ottenere quindi ricavi maggiori che in un normale giorno feriale.

Lidl, Conad e Carrefour: gli orari di apertura

Diverse catene di supermercati hanno quindi deciso di rimanere aperta. Conad ad esempio, una delle più diffuse su tutto il territorio nazionale, concede alle saracinesche dei suoi negozi di rimanere alzate, ma avvisa i clienti che ogni punto vendita potrebbe applicare orari diversi, da quelli festivi alle chiusure pomeridiane.

Decisione simile per Penny, sul cui sito è presente un file pdf con tutti gli orari dei singoli negozi che rimarranno aperti. Disponibili come ogni giorno invece i supermercati Carrefour, che prevedono un orario regolare.

Anche Lidl, catena di discount tedesca diffusissima in tutta Italia, rimarrà aperta almeno come indicazione generale. Come per Conad però, c’è la possibilità che gli orari possano variare. Ai clienti è consigliato informarsi sul sito o telefonando.

Esselunga e Coop: chi chiude il Primo Maggio

Non tutte le catene però hanno cambiato la propria politica riguardo alle aperture nel giorno della festa dei lavoratori. Due importanti marchi italiani hanno infatti deciso di rimanere fedeli alle tradizioni, abbassando le saracinesche.

La prima è Esselunga, diffusa soprattutto al Centro-Nord, che resterà quindi chiusa in tutti i suoi punti vendita. Stesso atteggiamento tenuto da Coop, catena diffusa di più nel Centro Italia e che applicherà chiusure generalizzate in tutti i suoi punti vendita per l’interezza del Primo Maggio.