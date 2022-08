Virus polio, è allarme. Oms categorica: "Vaccinatevi subito". La situazione e dove sono stati rilevati i casi

L’Oms suona l’allarme e invita a vaccinarsi contro il virus polio che è tornato a manifestarsi con alcuni casi a livello mondiale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha quindi provveduto a lanciare “un campanello d’allarme per tutti”, invitando i cittadini a vaccinarsi, laddove non lo abbiano già fatto.

Oms: “Vaccinatevi il prima possibile”

“È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale. Tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero effettuare la vaccinazione il prima possibile. I vaccini contro la poliomielite si sono dimostrati molto efficaci e sicuri”, ha sottolineato il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa.

Fonte foto: ANSA Vaccino anti polio somministrato per via orale

Casi di New York legati a quelli rilevati in Israele e Uk

Dato “il nostro mondo interconnesso, il virus della poliomielite rilevato di recente a New York è geneticamente legato ai virus rilevati in Israele e UK”, ha aggiunto Kluge.

A inizio agosto, le autorità sanitarie locali americane sono state attanagliate dalle preoccupazioni che perdurano tuttora. “Potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di casi non diagnosticati”, di infezioni ‘sommerse’, come aveva spiegato alla ‘Bbc’ Patricia Schnabel Ruppert, commissaria alla Salute della contea di Rockland dove due mesi fa è stato segnalato il caso di un uomo non vaccinato che ha riportato una paralisi da polio.

L’allarme di Burioni

Già lo scorso giugno era salito l’allarme, per via dei casi registratisi a Londra. In Italia, fu il virologo Roberto Burioni a mettere in guardia sulla situazione. Il medico parlava di “notizia pessima”, ricordando che il virus polio non circolava da 40 anni.

“A Londra – ha scritto su Twitter – c’è di nuovo il virus polio, che non si vedeva da 40 anni. Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri figli contro la polio (o non siete vaccinati) provvedete immediatamente”.

In un secondo tweet il professore ha fornito altri dettagli circa i pericoli corsi per i non vaccinati contro il virus: “Spiego meglio: l’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus significa che a Londra c’è gente che ha in questo momento la polio”.