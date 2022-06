Allarme sul virus della polio in Gran Bretagna: la nota di Burioni e le dichiarazioni dell'OMS sui vaccini

È di nuovo allarme polio in Gran Bretagna. Lo rende noto ‘Il Messaggero’ che riprende i tweet pubblicati da Roberto Burioni sul caso, a seguito tracce rinvenute nelle acque reflue di Londra.

Il ritorno della polio in Gran Bretagna

L’allarme polio in Gran Bretagna è tornato a seguito di un’analisi effettuata dal sistema sanitario britannico sulle acque reflue di Londra.

Il test avvengono per routine nella parte a nord e ad est della metropoli. I risultati ottenuti riguardano i campioni prelevati tra febbraio e maggio 2022. Ciò che è stato trovato preoccupa il sistema sanitario, e dopo vent’anni il Regno Unito potrebbe revocare lo stato di polio-free.

I ricercatori, infatti, hanno trovato campioni di poliovirus di derivazione vaccinale.

Ora il sistema sanitario britannico sta collaborando con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per arginare il problema.

C’è, infatti, il rischio molto basso di un’epidemia. La Gran Bretagna è stata dichiarata ‘polio-free’ nel 2003, e in questo momento si rimandano appelli alla vaccinazione specialmente per i più piccoli e, per gli adulti, alla verifica del richiamo dell’anti-polio.

Fonte foto: ANSA Roberto Burioni in un centro vaccinale

Il significato di “poliovirus di derivazione vaccinale”

È bene chiarire che “virus di derivazione vaccinale” non significa che un dato virus nasca da molecole del vaccino né che questo proliferi tra i vaccinati: il poliovirus di derivazione vaccinale (VDPVs) è un ceppo raro che emerge in popolazioni non adeguatamente immunizzate.

Nello specifico, il poliovirus di derivazione vaccinale ha origine dai virus attenuati contenuti nel vaccino orale contro la poliomelite.

Spiego meglio: l’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus significa che a Londra c’è gente che ha in questo momento la polio. https://t.co/neWNHkTGiq — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 22, 2022

L’allarme di Roberto Burioni

Tra i primi a pronunciarsi in Italia c’è Roberto Burioni, che durante la pandemia del Covid-19 è stata una delle voci più ricorrenti per gli inviti alla vaccinazione.

Burioni scrive su Twitter: “Questa è una notizia pessima. A Londra c’è di nuovo il virus polio, che non si vedeva da 40 anni. Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri figli contro la polio (o non siete vaccinati) provvedete immediatamente“.

In un secondo tweet il professore va nello specifico: “Spiego meglio: l’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus significa che a Londra c’è gente che ha in questo momento la polio”.

La nota dell’OMS

L’OMS ha ripreso una nota diffusa dal The Global Polio Laboratory Network per esporre il punto della situazione.

Leggiamo: “L’OMS Europa è a conoscenza del poliovirus derivato dal vaccino rilevato in campioni nelle acque reflue a Londra. Grazie alla vaccinazione il rischio per i cittadini rimane basso”.

Quindi: “L’OMS sta lavorando a stretto contatto con le autorità britanniche. È importante che tutti i Paesi, in particolare quelli con un elevato volume di viaggi e contatti con nazioni e aree colpiti dalla poliomielite rafforzino la sorveglianza per rilevare rapidamente qualsiasi nuova importazione di virus e facilitare una risposta rapida”.

Secondo le prime indagini, il paziente zero della polio nel Regno Unito sarebbe un individuo rientrato nel Paese dopo essersi vaccinato contro il virus, ma sono dati in fase di accertamento.

La notizia arriva durante questo periodo infausto in cui si registrano aumenti della positività al Covid-19.